Cinsel İlişki Orucuna Girerek Yeni Yıl Planında Çığır Açan 50 Cent Timeline'da Mizah Rüzgarı Estirdi

Her yeni yıl yeni hayaller kurar ve planlar yaparız. Herkesin yeni yıl hedefleri birbirinden farklıdır ancak bunu daha önce duymadığınıza eminiz. 50 Cent'in yeni yılda cinsel ilişki orucuna gireceğini duyan Twitter halkından gelen tepkilere birlikte bakalım!