Cinsel İlişki Orucuna Girerek Yeni Yıl Planında Çığır Açan 50 Cent Timeline'da Mizah Rüzgarı Estirdi
Cinsel İlişki Orucuna Girerek Yeni Yıl Planında Çığır Açan 50 Cent Timeline'da Mizah Rüzgarı Estirdi
Her yeni yıl yeni hayaller kurar ve planlar yaparız. Herkesin yeni yıl hedefleri birbirinden farklıdır ancak bunu daha önce duymadığınıza eminiz. 50 Cent'in yeni yılda cinsel ilişki orucuna gireceğini duyan Twitter halkından gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Amerika'nın en ünlü rap sanatçılarından bir tanesi 50 Cent. Kendisi özellikle "Candy Shop" ve "In da Club" gibi şarkılarıyla tanınıyor.
50 Cent, sahne performanları ve tavırlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden biri.
Ünlü rapçinin Instagram hesabından paylaştığı son postta 2024 yılı için büyük planları olduğunu duyurması ise son bombası oldu.
Kendine ve amaçlarına odaklanacağını söyleyen 50 Cent, 2024 yılında cinsel ilişki orucuna gireceğini açıkladı.
Bunu duyan Twitter ahalisi durur mu efendim? 50 Cent'in cinsellik orucunu doladılar dillerine.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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