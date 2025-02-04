'Cinlerin Hocası' Olarak Tanınan Meşhur Hoca Bu Kez En Narsist Burçları Sıraladı

YouTube ve Instagram'da sık sık cinlerle ilgili videolar paylaşan ve ücretsiz cin çıkardığını iddia eden Furkan Bal, 'Eminler Derneği'nin bir hocası. Furkan Bal ve İsmail Yıldırım son zamanlarda ise burçlarla ilgili içerikler çekmeye başladı. Burçların öneminden bahseden iki 'hoca' son olarak en narsist burçları sıraladı.

Bakalım kadın ve erkekte en narsist burçlar hangileriymiş?