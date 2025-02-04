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'Cinlerin Hocası' Olarak Tanınan Meşhur Hoca Bu Kez En Narsist Burçları Sıraladı

'Cinlerin Hocası' Olarak Tanınan Meşhur Hoca Bu Kez En Narsist Burçları Sıraladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 10:47

YouTube ve Instagram'da sık sık cinlerle ilgili videolar paylaşan ve ücretsiz cin çıkardığını iddia eden Furkan Bal, 'Eminler Derneği'nin bir hocası. Furkan Bal ve İsmail Yıldırım son zamanlarda ise burçlarla ilgili içerikler çekmeye başladı. Burçların öneminden bahseden iki 'hoca' son olarak en narsist burçları sıraladı.

Bakalım kadın ve erkekte en narsist burçlar hangileriymiş?

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Burçlarımızın bizim birçok özelliğimizi belirlediğine inanılır.

Burçlarımızın bizim birçok özelliğimizi belirlediğine inanılır.

En basitinden anlatmak gerekirse Aslan burcu birisi lider olma özelliği taşır, Yay burcu ise özgürlüğüne düşkündür. Elbette bütün insanları 12 burca göre sınıflandırmak pek de mantık işi değil. Fakat burçlara inanan kimseler, bireylerde yükselen burçların, ay ve güneş burçlarının da etkili olduğunu söyleyerek karakterinizi bu değişkenlerin de etkilediğini söylüyor.

Son zamanlarda ilişkilerde sıkça duyduğumuz "narsistlik" de burcunuzdan kaynaklanıyor olabilir!

Son zamanlarda ilişkilerde sıkça duyduğumuz "narsistlik" de burcunuzdan kaynaklanıyor olabilir!

Narsist insanlar, sürekli ilgi odağı olmak ister, kendini sütün görür, aşırı kıskanç ve sahiplenici davranabilir. Bir kişinin narsist olup olmadığını anlamak için birçok noktaya dikkat etmeniz gerekebilir. Uzmanların görüşlerinin yanısıra, narsistliğin burçlardan belli olabileceğini söyleyen kimseler de var.

Mesela, Emin Derneği! 'Cin hocası' olarak tanınan Furkan Bal ve İsmail Yıldırım "narsist olmaya yakın burçları" sıraladı. İsmail Yıldırım, erkekte "başak" ve "boğa" burçlarının narsist olabileceğini belirtti.

Mesela, Emin Derneği! 'Cin hocası' olarak tanınan Furkan Bal ve İsmail Yıldırım "narsist olmaya yakın burçları" sıraladı. İsmail Yıldırım, erkekte "başak" ve "boğa" burçlarının narsist olabileceğini belirtti.

Kadında narsist olan burçlar ise "balık" ve "koç" olarak sıralandı.

Kadında narsist olan burçlar ise "balık" ve "koç" olarak sıralandı.

'Tabii insanın kendi asaleti ama' diyen hoca 'insanın burcunun kendisinde etkisi var' dedi.

Erkeklerde en iyi burcun ise "Terazi" olduğu söylendi.

Erkeklerde en iyi burcun ise "Terazi" olduğu söylendi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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