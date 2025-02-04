'Cinlerin Hocası' Olarak Tanınan Meşhur Hoca Bu Kez En Narsist Burçları Sıraladı
'Cinlerin Hocası' Olarak Tanınan Meşhur Hoca Bu Kez En Narsist Burçları Sıraladı
YouTube ve Instagram'da sık sık cinlerle ilgili videolar paylaşan ve ücretsiz cin çıkardığını iddia eden Furkan Bal, 'Eminler Derneği'nin bir hocası. Furkan Bal ve İsmail Yıldırım son zamanlarda ise burçlarla ilgili içerikler çekmeye başladı. Burçların öneminden bahseden iki 'hoca' son olarak en narsist burçları sıraladı.
Bakalım kadın ve erkekte en narsist burçlar hangileriymiş?
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Burçlarımızın bizim birçok özelliğimizi belirlediğine inanılır.
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Son zamanlarda ilişkilerde sıkça duyduğumuz "narsistlik" de burcunuzdan kaynaklanıyor olabilir!
Mesela, Emin Derneği! 'Cin hocası' olarak tanınan Furkan Bal ve İsmail Yıldırım "narsist olmaya yakın burçları" sıraladı. İsmail Yıldırım, erkekte "başak" ve "boğa" burçlarının narsist olabileceğini belirtti.
Kadında narsist olan burçlar ise "balık" ve "koç" olarak sıralandı.
Erkeklerde en iyi burcun ise "Terazi" olduğu söylendi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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