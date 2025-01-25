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Çin'in Geleneksel Masajı Tui Na ve Longevity Seks

etiket Çin'in Geleneksel Masajı Tui Na ve Longevity Seks

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
25.01.2025 - 08:01

Tui Na, geleneksel Çin tıbbının (TCM) önemli bir bileşeni olan ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir masaj terapisidir. “Tui” kelimesi itmek anlamına gelirken, “Na” çekmek anlamına gelir. Tui Na, bu iki temel hareketin yanı sıra çeşitli diğer teknikleri de içerir ve vücuttaki enerji akışını (qi) dengelemeyi, meridyenler boyunca blokajları açmayı ve genel sağlığı iyileştirmeyi amaçlar.

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Tui Na'nın temel prensipleri

Tui Na'nın temel prensipleri

1- Qi ve Meridyenler: Tui Na, vücuttaki qi'nin (yaşam enerjisi) serbestçe akmasını sağlamak için meridyenler boyunca çalışır. Enerji akışındaki blokajları açarak, ağrıyı hafifletir ve organların işlevlerini iyileştirir.

2- Yin ve Yang Dengesi: Vücuttaki yin ve yang dengesini yeniden kurmak, Tui Na'nın ana hedeflerinden biridir. Bu denge, genel sağlık ve iyilik hali için kritiktir.

Tui Na teknikleri

Tui Na terapisi, çeşitli manuel teknikleri içerir. Itme (Tui) avuç içi veya parmaklarla uygulanan sürekli ve sabit bir basınç hareketidir. Çekme (Na) parmaklarla veya avuç içiyle yapılan, cildi ve kasları çekme hareketidir. Dairesel hareketler (Rou) avuç içi, parmaklar veya başparmak ile yapılan dairesel hareketlerdir. Kasları gevşetir ve kan dolaşımını artırır. Yoğurma (Gun) parmak uçları, avuç içi veya dirsek ile yapılan derin doku masajıdır. Kas gerginliğini azaltır ve derin enerji kanallarını açar.

Vurma ve tokatlama (Pai) avuç içi veya parmaklarla yapılan hafif vurma hareketleridir. Bu teknik, kasları gevşetir ve enerji akışını artırır. Sıkıştırma (An) ve basınç uygulama (Qia) parmak uçları veya avuç içi ile belirli akupunktur noktalarına basınç uygulamak. Bu teknik, enerji akışını düzenler ve ağrıyı hafifletir. Sallanma (Yao) ve sarsma (Zhen) eklemleri gevşetmek ve enerji akışını düzenlemek için vücudu hafifçe sallamak. Sarsma kasları ve sinirleri uyarmak için hızlı sarsma hareketleridir.

Tui na'nın faydaları

Tui na'nın faydaları

1- Ağrı ve Gerginlik Azaltma: Tui Na, kas ve eklem ağrılarını hafifletir, kas gerginliğini azaltır ve esnekliği artırır. Baş ağrılarını ve migreni hafifletir. Stres ve anksiyeteyi azaltır, rahatlama sağlar. Zihinsel berraklığı ve genel iyilik halini artırır.

2- Enerji Akışının Düzenlenmesi: Qi dengeleme vücuttaki qi'nin dengeli akmasını sağlar, enerji seviyelerini artırır ve genel sağlık durumunu iyileştirir. Enerji akışındaki blokajları açarak, organ fonksiyonlarını ve iç sistemlerin uyumunu iyileştirir.

3- Kan Dolaşımının İyileştirilmesi: Kan dolaşımını artırır, doku beslenmesini ve iyileşme süreçlerini hızlandırır.

4- Sindirim ve Solunum Sistemlerinin Desteklenmesi: Sindirim sisteminin işlevlerini iyileştirir, gaz, şişkinlik ve diğer sindirim problemlerini hafifletir. Solunum sistemini destekler, solunum yolu hastalıklarının semptomlarını azaltır.

Tui Na seansı nasıl geçer?

Terapist, müşterinin sağlık geçmişini ve mevcut şikayetlerini değerlendirir. Vücuttaki enerji akışını ve olası blokajları belirlemek için gözlem yapar. Yukarıda belirtilen teknikler, müşterinin ihtiyaçlarına göre uygulanır.

Her seans, müşterinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Terapist, seansın ardından geri bildirim sağlar ve olası evde uygulanacak teknikler veya egzersizler hakkında bilgi verir. Gerekirse, belirli bir süre sonra takip seansları planlanır.

Tui Na ve longevity seks

Tui Na ve longevity seks

Tui Na, yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cinsel sağlığı ve enerjiyi de olumlu yönde etkiler.  Tui Na, Longevity Seks için etkili bir yöntem olarak cinsel enerjiyi korumak, dönüştürmek ve optimize etmek için kullanılabilir. Bu sayede, bireyler daha sağlıklı, tatmin edici ve uzun ömürlü bir cinsel yaşama sahip olabilirler. İşte Tui Na'nın Longevity Seks üzerindeki etkileri:

1- Cinsel Enerji Yönetimi: Tui Na, cinsel enerjinin (Jing) bedende serbestçe dolaşmasını sağlar ve bu enerjiyi diğer enerji formlarına (Qi ve Shen) dönüştürmeye yardımcı olur. Meridyenlerdeki enerji blokajlarını açarak, cinsel enerjinin akışını iyileştirir ve cinsel sağlığı destekler.

2- Cinsel Sağlık ve Performans: Tui Na, kan dolaşımını artırır ve bu da cinsel organlara daha fazla kan gitmesini sağlar. Bu, cinsel sağlık ve performansı iyileştirir. Kasları gevşetir ve stresi azaltır, bu da cinsel ilişki sırasında daha fazla rahatlama ve tatmin sağlar.

3- Hormonsal Denge: Tui Na, stresi azaltır ve hormonsal dengeyi iyileştirir. Bu, cinsel istek ve hormon seviyelerini dengeleyerek, genel cinsel sağlığı destekler.

4- Ruhsal ve Duygusal Sağlık: Tui Na, zihni sakinleştirir ve duygusal dengeyi sağlar. Bu, cinsel ilişki sırasında daha fazla odaklanma ve duygusal bağ kurma yeteneğini artırır.

 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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