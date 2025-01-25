Çin'in Geleneksel Masajı Tui Na ve Longevity Seks

1- Qi ve Meridyenler: Tui Na, vücuttaki qi'nin (yaşam enerjisi) serbestçe akmasını sağlamak için meridyenler boyunca çalışır. Enerji akışındaki blokajları açarak, ağrıyı hafifletir ve organların işlevlerini iyileştirir.

2- Yin ve Yang Dengesi: Vücuttaki yin ve yang dengesini yeniden kurmak, Tui Na'nın ana hedeflerinden biridir. Bu denge, genel sağlık ve iyilik hali için kritiktir.

Tui Na teknikleri

Tui Na terapisi, çeşitli manuel teknikleri içerir. Itme (Tui) avuç içi veya parmaklarla uygulanan sürekli ve sabit bir basınç hareketidir. Çekme (Na) parmaklarla veya avuç içiyle yapılan, cildi ve kasları çekme hareketidir. Dairesel hareketler (Rou) avuç içi, parmaklar veya başparmak ile yapılan dairesel hareketlerdir. Kasları gevşetir ve kan dolaşımını artırır. Yoğurma (Gun) parmak uçları, avuç içi veya dirsek ile yapılan derin doku masajıdır. Kas gerginliğini azaltır ve derin enerji kanallarını açar.

Vurma ve tokatlama (Pai) avuç içi veya parmaklarla yapılan hafif vurma hareketleridir. Bu teknik, kasları gevşetir ve enerji akışını artırır. Sıkıştırma (An) ve basınç uygulama (Qia) parmak uçları veya avuç içi ile belirli akupunktur noktalarına basınç uygulamak. Bu teknik, enerji akışını düzenler ve ağrıyı hafifletir. Sallanma (Yao) ve sarsma (Zhen) eklemleri gevşetmek ve enerji akışını düzenlemek için vücudu hafifçe sallamak. Sarsma kasları ve sinirleri uyarmak için hızlı sarsma hareketleridir.