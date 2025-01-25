Çin'in Geleneksel Masajı Tui Na ve Longevity Seks
Çin'in Geleneksel Masajı Tui Na ve Longevity Seks
Tui Na, geleneksel Çin tıbbının (TCM) önemli bir bileşeni olan ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bir masaj terapisidir. “Tui” kelimesi itmek anlamına gelirken, “Na” çekmek anlamına gelir. Tui Na, bu iki temel hareketin yanı sıra çeşitli diğer teknikleri de içerir ve vücuttaki enerji akışını (qi) dengelemeyi, meridyenler boyunca blokajları açmayı ve genel sağlığı iyileştirmeyi amaçlar.
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Tui Na'nın temel prensipleri
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Tui na'nın faydaları
Tui Na ve longevity seks
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