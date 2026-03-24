Çin’de Kaçırılan 7 Köpek 17 Kilometre Yürüyüp Evlerini Geri Döndü!

Gökçe Cici
24.03.2026 - 11:26

Hayvanların sadakatiyle ilgili hikayelere zaman zaman tanık oluyoruz. Ancak Çin’de yaşanan olay, bu tür hikâyeler arasında dikkat çeken örneklerden biri oldu. Sahiplerinden çalınan 7 köpek, taşındıkları kamyondan kaçmayı başardı. Ardından kilometrelerce süren zorlu bir yürüyüş başladı. Üstelik gruba liderlik eden köpek de vardı!

Görüntülere buradan ulaşabilirsiniz:

Kamyondan kaçan köpekler 17 kilometrelik yolu birlikte yürüdü

Edinilen bilgilere göre farklı cinslerden oluşan 7 köpek, nakliye sırasında fırsat bularak kamyondan kaçmayı başardı. Kaçışın ardından köpeklerin birlikte hareket ettiği ve gruba Corgi cinsi bir köpeğin liderlik ettiği belirtildi.

Köpeklerin yaklaşık 17 kilometre yürüyerek eski evlerinin yolunu bulduğu öğrenildi. Zorlu yolculuğa rağmen gruptan hiçbir köpeğin ayrılmaması dikkat çekerken, olay hayvanların yön bulma yeteneği ve sadakati konusunda bir kez daha şaşkınlık yarattı.

Haberin ardından kullanıcılardan gelen tepkiler de en az köpekler kadar tatlı oldu! 👇🏻

'Yol boyunca disiplinli davrandığını biliyorum.'

"Gerçekten hüngür hüngür ağlıyorum, bugün kimse benimle konuşmasın."

"Cidden şaka değil, bir görgü tanığına göre köpekleri çalan kişiler köpek eti dükkanı işletiyormuş. İyi ki kurtulmuşlar"

'Atlanan kısım şu: Bu köpekler, Çin’in Jilin bölgesindeki köpek eti ticareti için çalınmıştı. Jilin eyaletinde 50’den fazla kesimhane bulunuyor.

Köpekler hareket halindeki kamyondan kaçtı, yaralı bir Alman kurdunun etrafında savunma düzeni oluşturdu ve bir Corgi, iki gün boyunca 17 kilometre boyunca onları evlerine yönlendirdi.

Hepsi mahallede birlikte oynayan köpeklerdi. Ve hepsi evlerine geri dönmeyi başardı.

Çin’de hâlâ köpek eti için ulusal bir yasak bulunmuyor ancak Shenzhen şehri 2020 yılında bu uygulamayı yasakladı.'

"Daha yeni tanıştığı altı köpeğin liderliğini bir Corgi’nin üstlenmesi belgesel seviyesinde bir gerçeklik, açıkçası."

"Bu gerçek."

"Eğer o cesur corgi hikayesi yapay zeka çıkarsa ortalığı yakarım."

"O corgi hikayesi dünyada kalan son saf şey gibi ve buna inanmak bile neredeyse korkutuyor. Eğer yapay zeka çıkarsa bu gece makinelerle savaşı başlatırım."

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın