Çin’de Kaçırılan 7 Köpek 17 Kilometre Yürüyüp Evlerini Geri Döndü!

'Atlanan kısım şu: Bu köpekler, Çin’in Jilin bölgesindeki köpek eti ticareti için çalınmıştı. Jilin eyaletinde 50’den fazla kesimhane bulunuyor.

Köpekler hareket halindeki kamyondan kaçtı, yaralı bir Alman kurdunun etrafında savunma düzeni oluşturdu ve bir Corgi, iki gün boyunca 17 kilometre boyunca onları evlerine yönlendirdi.

Hepsi mahallede birlikte oynayan köpeklerdi. Ve hepsi evlerine geri dönmeyi başardı.

Çin’de hâlâ köpek eti için ulusal bir yasak bulunmuyor ancak Shenzhen şehri 2020 yılında bu uygulamayı yasakladı.'