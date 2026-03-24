Çin’de Kaçırılan 7 Köpek 17 Kilometre Yürüyüp Evlerini Geri Döndü!
Hayvanların sadakatiyle ilgili hikayelere zaman zaman tanık oluyoruz. Ancak Çin’de yaşanan olay, bu tür hikâyeler arasında dikkat çeken örneklerden biri oldu. Sahiplerinden çalınan 7 köpek, taşındıkları kamyondan kaçmayı başardı. Ardından kilometrelerce süren zorlu bir yürüyüş başladı. Üstelik gruba liderlik eden köpek de vardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülere buradan ulaşabilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamyondan kaçan köpekler 17 kilometrelik yolu birlikte yürüdü
Haberin ardından kullanıcılardan gelen tepkiler de en az köpekler kadar tatlı oldu! 👇🏻
"Gerçekten hüngür hüngür ağlıyorum, bugün kimse benimle konuşmasın."
"Cidden şaka değil, bir görgü tanığına göre köpekleri çalan kişiler köpek eti dükkanı işletiyormuş. İyi ki kurtulmuşlar"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
"Daha yeni tanıştığı altı köpeğin liderliğini bir Corgi’nin üstlenmesi belgesel seviyesinde bir gerçeklik, açıkçası."
👇🏻
"Bu gerçek."
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Eğer o cesur corgi hikayesi yapay zeka çıkarsa ortalığı yakarım."
"O corgi hikayesi dünyada kalan son saf şey gibi ve buna inanmak bile neredeyse korkutuyor. Eğer yapay zeka çıkarsa bu gece makinelerle savaşı başlatırım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın