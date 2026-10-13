Çin'de İş Bulamayan Gençler Maaş Almak Yerine Günlük 30 Yuan Ödeyip Sahte İş Ofislerine Gidiyor

Çin'de genç işsizliği 2025'te yüzde 14'ün üzerine çıkarken, iş bulamayan gençler günlük ücret ödeyerek 'sahte iş' ofislerinde masa kiralıyor. Bu ofislerde bilgisayar, internet, toplantı ve dinlenme odaları bulunuyor. Ziyaretçiler isterse iş arıyor, isterse kendi projeleri üzerinde çalışıyor. Günlük ücret 30 ile 50 yuan arasında değişiyor, bazı ofisler öğle yemeğini ve atıştırmalıkları da fiyata dahil ediyor. Benzer işletmeler Shenzhen, Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming'de de açıldı.