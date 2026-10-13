Çin'de İş Bulamayan Gençler Maaş Almak Yerine Günlük 30 Yuan Ödeyip Sahte İş Ofislerine Gidiyor
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Çin'de genç işsizliği 2025'te yüzde 14'ün üzerine çıkarken, bir kısım genç maaş almak yerine günlük ücret ödeyerek “sahte iş” ofislerine gidiyor. Dongguan'daki Pretend To Work Company'de masa kirası günlük 30 yuan. Benzer ofisler Shenzhen'den Chengdu'ya kadar birden fazla şehirde açıldı.
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Çinli gençler sahte iş ofislerine gidiyor.
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Dongguan'da günlük 30 yuana masa kiralıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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