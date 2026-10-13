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Çin'de İş Bulamayan Gençler Maaş Almak Yerine Günlük 30 Yuan Ödeyip Sahte İş Ofislerine Gidiyor

Çin'de İş Bulamayan Gençler Maaş Almak Yerine Günlük 30 Yuan Ödeyip Sahte İş Ofislerine Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 19:28
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Çin'de genç işsizliği 2025'te yüzde 14'ün üzerine çıkarken, bir kısım genç maaş almak yerine günlük ücret ödeyerek “sahte iş” ofislerine gidiyor. Dongguan'daki Pretend To Work Company'de masa kirası günlük 30 yuan. Benzer ofisler Shenzhen'den Chengdu'ya kadar birden fazla şehirde açıldı.

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Çinli gençler sahte iş ofislerine gidiyor.

Çinli gençler sahte iş ofislerine gidiyor.

Çin'de genç işsizliği 2025'te yüzde 14'ün üzerine çıkarken, iş bulamayan gençler günlük ücret ödeyerek 'sahte iş' ofislerinde masa kiralıyor. Bu ofislerde bilgisayar, internet, toplantı ve dinlenme odaları bulunuyor. Ziyaretçiler isterse iş arıyor, isterse kendi projeleri üzerinde çalışıyor. Günlük ücret 30 ile 50 yuan arasında değişiyor, bazı ofisler öğle yemeğini ve atıştırmalıkları da fiyata dahil ediyor. Benzer işletmeler Shenzhen, Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming'de de açıldı.

Dongguan'da günlük 30 yuana masa kiralıyor.

Dongguan'da günlük 30 yuana masa kiralıyor.

30 yaşındaki Shui Zhou nisan ayında Dongguan'daki Pretend To Work Company'ye gitmeye başladı. Günlük 30 yuan, yaklaşık 4,2 dolar ödeyen Zhou, kendisini bir ekibin parçası gibi hissettiğini söylüyor. Konsepti Xiaohongshu'da gören Zhou, ofiste sık sık sabahtan akşamın geç saatlerine kadar kalıyor.

Ofisin sahibi işi sosyal deney olarak görüyor.

Ofisin sahibi işi sosyal deney olarak görüyor.

Pretend To Work Company'nin takma adını kullanan 30 yaşındaki sahibi Feiyu'nun COVID döneminde perakende işletmesi kapanmıştı. Feiyu'nun açtığı ofisteki masalar bir ay içinde doldu. Feiyu, modelin kârlı kalıp kalmayacağından emin olmadığını belirtiyor ve girişimi kısmen sosyal bir deney olarak görüyor. Feiyu işin özünü şu ifadelerle anlattı:

'Sattığım şey bir çalışma masası değil, işe yaramaz biri olmamanın verdiği onur.'

Müşterilerin yüzde 40'ı yeni mezun.

Müşterilerin yüzde 40'ı yeni mezun.

Müşterilerin yaklaşık yüzde 40'ını yeni mezunlar oluşturuyor ve bunların bir kısmı eski öğretmenlerine staj yaptıklarını göstermek için ofiste fotoğraf çekiyor. Geri kalanı serbest çalışanlar, dijital göçebeler, e-ticaret çalışanları ve yazarlardan oluşuyor. Müşterilerin yaş ortalaması 30, en genç müşteriler ise 25 yaşında. Wellington Victoria Üniversitesi'nden Dr. Christian Yao, bu ofislerin eğitim ile iş piyasası arasındaki uyumsuzlukla karşılaşan mezunlar için bir geçiş seçeneği işlevi gördüğünü belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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