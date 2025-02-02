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Çin'de Bir Hayvanat Bahçesinin Köpekleri Kaplan Gibi Görünmeleri İçin Boyadığı Ortaya Çıktı

Çin'de Bir Hayvanat Bahçesinin Köpekleri Kaplan Gibi Görünmeleri İçin Boyadığı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 15:24

Çin'in Taizhou kentinde bulunan 'Qinhu Bay Forest Animal Kingdom' hayvanat bahçesinde skandal bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların aslında kaplan değil, boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç detay, Çin'in TikTok'u denilen Douyin isimli uygulamada bir vatandaşın paylaştığı videonun ardından fark edildi.

Bakın hayvanat bahçesi yetkilileri bu duruma ne dedi...

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Görmüş olduğunuz kabarık tüylü bu köpek, Chow Chow türüne ait. Chow Chow türüne halk arasında aynı zamanda "Çin Aslanı" deniyor.

Görmüş olduğunuz kabarık tüylü bu köpek, Chow Chow türüne ait. Chow Chow türüne halk arasında aynı zamanda "Çin Aslanı" deniyor.

Bizler 'Çin Aslanı' deyince Çinliler bu durumu fazla ciddiye almış ve Chow Chow köpeklerini hayvan bahçesine getirmiş.

Hem de kaplan olarak!

Çin'in Taizhou kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinin Chow Chow cinsi köpekleri kaplan gibi boyadığı ortaya çıktı.

Çin'in Taizhou kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinin Chow Chow cinsi köpekleri kaplan gibi boyadığı ortaya çıktı.

Bri vatandaş, kaplan sandığı Chow Chow köpeğinin videosunu Douyin isimli uygulamada paylaştı.

Söz konusu videolara buradan ulaşabilirsiniz;

Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk olarak "bizim kaplanlarımız oldukça büyüktür" dese de daha sonra gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk olarak "bizim kaplanlarımız oldukça büyüktür" dese de daha sonra gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada 'Evet, kaplan değiller, 'kaplan köpeği' olarak boyanmış yerel Chow Chow köpekleri' dendi.

Mayıs 2024'te ise yine aynı cins köpekler pandaya benzemeleri için siyah beyaza boyanmıştı!

Mayıs 2024'te ise yine aynı cins köpekler pandaya benzemeleri için siyah beyaza boyanmıştı!

Fakat hayvanat bahçesi yetkilileri bu durumun içinden köpeklerin 'panda köpeği' olarak tanıtıldığını söyleyerek çıkmıştı. 

Bakalım kaplanlar için de 'kaplan köpeği' diyecekler mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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