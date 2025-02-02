Çin'de Bir Hayvanat Bahçesinin Köpekleri Kaplan Gibi Görünmeleri İçin Boyadığı Ortaya Çıktı
Çin'de Bir Hayvanat Bahçesinin Köpekleri Kaplan Gibi Görünmeleri İçin Boyadığı Ortaya Çıktı
Çin'in Taizhou kentinde bulunan 'Qinhu Bay Forest Animal Kingdom' hayvanat bahçesinde skandal bir olay yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların aslında kaplan değil, boyanmış köpekler olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç detay, Çin'in TikTok'u denilen Douyin isimli uygulamada bir vatandaşın paylaştığı videonun ardından fark edildi.
Bakın hayvanat bahçesi yetkilileri bu duruma ne dedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görmüş olduğunuz kabarık tüylü bu köpek, Chow Chow türüne ait. Chow Chow türüne halk arasında aynı zamanda "Çin Aslanı" deniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'in Taizhou kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinin Chow Chow cinsi köpekleri kaplan gibi boyadığı ortaya çıktı.
Söz konusu videolara buradan ulaşabilirsiniz;
Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk olarak "bizim kaplanlarımız oldukça büyüktür" dese de daha sonra gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.
Mayıs 2024'te ise yine aynı cins köpekler pandaya benzemeleri için siyah beyaza boyanmıştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın