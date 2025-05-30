Çimlere Sandalyeleri Atın, Hoparlörü Ayarlayın ve Bu Playlist'i Açın!
Gün yavaş yavaş batarken, çimlerin üzerine serilip gökyüzünü izlemenin verdiği huzuru başka hiçbir şey vermiyor. Burada tek eksik olan bu manzaraya eşlik edecek birbirinden harika şarkılar. Onlar da işte burada!
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1. Mice
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2. Most Really Pretty Girls Have Pretty Ugly Feet
3. When the Party's Over
4. Hypnotized
5. Dead
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6. Bittersweet Fruit
7. I Wanted to Leave
8. Bul Beni
9. Breath of Roma
10. Tiny Drop
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11. All is Reborn
12. Bending Light
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