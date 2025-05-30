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Çimlere Sandalyeleri Atın, Hoparlörü Ayarlayın ve Bu Playlist'i Açın!

etiket Çimlere Sandalyeleri Atın, Hoparlörü Ayarlayın ve Bu Playlist'i Açın!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 23:47

Gün yavaş yavaş batarken, çimlerin üzerine serilip gökyüzünü izlemenin verdiği huzuru başka hiçbir şey vermiyor. Burada tek eksik olan bu manzaraya eşlik edecek birbirinden harika şarkılar. Onlar da işte burada!

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1. Mice

2. Most Really Pretty Girls Have Pretty Ugly Feet

3. When the Party's Over

4. Hypnotized

5. Dead

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6. Bittersweet Fruit

7. I Wanted to Leave

8. Bul Beni

9. Breath of Roma

10. Tiny Drop

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11. All is Reborn

12. Bending Light

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