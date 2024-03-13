Çığır Açan Bir Gelişmeyle Elektrikli Otomobiller Tek Şarjla 1.000 Kilometre Gidebilecek!
Çığır Açan Bir Gelişmeyle Elektrikli Otomobiller Tek Şarjla 1.000 Kilometre Gidebilecek!
Kaynak: https://www.iflscience.com/breakthrou...
Benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçişteki endişelerden biri de kuşkusuz menzildir. Tek bir şarjla ne kadar uzağa gidilebilir? Araştırmacılar, bu soruya geleneksel tasarımı büyük ölçüde geliştiren bir formülasyonla yanıt verebileceklerine inanıyorlar. Elektrikli araçların ortalama menzilini 1.000 kilometrenin ötesine taşıyabileceklerini iddia ediyorlar. İşin sırrı silikonda.
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Silikon, dünya çapında yaygın olarak bulunması nedeniyle pil mimarileriyle birleştirmek için ilgi çekici bir unsur olarak görülüyor.
Silikon, dünya çapında yaygın olarak bulunması nedeniyle pil mimarileriyle birleştirmek için ilgi çekici bir unsur olarak görülmüştür.
Tam da bu nedenlerden dolayı silikon, pillerde nanoparçacıklar olarak değerlendirilmiş ve dezavantajları azaltırken birçok avantajı da beraberinde getirmiştir.
Güney Kore'deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, nano ölçekten mikro ölçeğe atlayarak yaklaşık 1.000 kat daha büyük silikon parçacıkları üzerinde çalışmaya karar verdiler.
Şarj sürecinde boyut değiştirebilen ve silikon tarafından deforme edilebilen bir jel polimer elektroliti kullandılar.
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Pil performansları istikrarlı ve standart lityum-iyon pillerle karşılaştırılabilir özellikler sergilerken, enerji yoğunluğunda yüzde 40'lık ekstra bir iyileşme avantajı sağlamıştır.
Ekip, böyle bir batarya için üretim sürecinin çok basit olduğunu ve bu yaklaşımın hemen uygulamaya hazır olduğunu savunuyor.
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