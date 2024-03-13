Çığır Açan Bir Gelişmeyle Elektrikli Otomobiller Tek Şarjla 1.000 Kilometre Gidebilecek!

Ancak silikon, şarj olduğunda genişleme gibi can sıkıcı bir özelliğe sahiptir. Silikon elemanlar şarj işlemi sırasında üç kat büyüyebilir ve sonra tekrar küçülebilir. Çılgınca genişleyen batarya elemanlarının, olumlu yönleri ne olursa olsun mühendisler tarafından pek sevilmediğini tahmin edebilirsiniz.