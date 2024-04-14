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CIA, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı İstedi: Arabuluculuk Teklifi

CIA, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı İstedi: Arabuluculuk Teklifi

CIA İbrahim Kalın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 19:32

CIA Başkanı Burns'un, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istediği öne sürüldü.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, CIA Başkanı Burns, MİT Başkanı Kalın'dan İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, CIA Başkanı Burns, MİT Başkanı Kalın'dan İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.

İran dün Suriye'deki konsolosluğuna İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak SİHA ve füze saldırısı yapmıştı.

İran dün Suriye'deki konsolosluğuna İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak SİHA ve füze saldırısı yapmıştı.

İsrail müttefikleriyle birlikte bunların yüzde 99'unun imha edildiğini duyurmuştu. 

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