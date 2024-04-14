CIA, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı İstedi: Arabuluculuk Teklifi
CIA, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı İstedi: Arabuluculuk Teklifi
CIA Başkanı Burns'un, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde arabulucu olmasını istediği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, CIA Başkanı Burns, MİT Başkanı Kalın'dan İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ile ilgili arabulucu olmasını istedi.
İran dün Suriye'deki konsolosluğuna İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak SİHA ve füze saldırısı yapmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda