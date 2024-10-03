Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CIA Elaman Arıyor: Çin, İran ve Kuzey Kore’den Bilgi Almaya Çalışacaklar

CIA Elaman Arıyor: Çin, İran ve Kuzey Kore’den Bilgi Almaya Çalışacaklar

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 16:59

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusya’da olumlu sonuçlar aldığı uygulamasını genişletme kararı aldı. CIA, Çin, İran ve Kuzey Kore’de muhbir devşirmek için talimatlar yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

CIA, tüm dünyanın en karanlık istihbarat örgütlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hemen gemen dünyanın her bölgesinde aktif olan CIA, Çin, İran ve Kuzey Kore için muhbir arıyor.

CIA, tüm dünyanın en karanlık istihbarat örgütlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hemen gemen dünyanın her bölgesinde aktif olan CIA, Çin, İran ve Kuzey Kore için muhbir arıyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, teşkilatın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Ajans, X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web hesaplarında kendisiyle nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurulacağına dair Mandarin Çincesi, Farsça ve Korece talimatlar yayınladığını duyurdu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, teşkilatın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Ajans, X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web hesaplarında kendisiyle nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurulacağına dair Mandarin Çincesi, Farsça ve Korece talimatlar yayınladığını duyurdu.

Kaynak

Sözcü şunları belirtti: “Bu konudaki çabalarımız Rusya'da başarılı oldu ve diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de iş için açık olduğumuzdan haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz”

Sözcü şunları belirtti: “Bu konudaki çabalarımız Rusya'da başarılı oldu ve diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de iş için açık olduğumuzdan haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz”

YouTube'daki bir Mandarin videosunda, kişilere sanal özel ağlar veya güvenilir Tor şifreli ağı kullanarak resmî web sitesi aracılığıyla CIA ile iletişime geçmelerini tavsiye eden yazılı talimatlar yer alıyordu.

YouTube'daki bir Mandarin videosunda, kişilere sanal özel ağlar veya güvenilir Tor şifreli ağı kullanarak resmî web sitesi aracılığıyla CIA ile iletişime geçmelerini tavsiye eden yazılı talimatlar yer alıyordu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Belli ki Ortadoğu'yla işleri bitmiş. Hem BOP da emin ellerde.

azattiq

Türkiye'den arasanız ben hazırım dicem de benden önce tarikatlar var :(

michael.elende

Gazete ilanı verselermiş dikkat muhbir aranıyor ilgilenenlerin falanca numarayı aramaları rica olunur.