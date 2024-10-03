CIA Elaman Arıyor: Çin, İran ve Kuzey Kore’den Bilgi Almaya Çalışacaklar
CIA Elaman Arıyor: Çin, İran ve Kuzey Kore’den Bilgi Almaya Çalışacaklar
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CIA, tüm dünyanın en karanlık istihbarat örgütlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hemen gemen dünyanın her bölgesinde aktif olan CIA, Çin, İran ve Kuzey Kore için muhbir arıyor.
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Independent Türkçe’de yer alan habere göre, teşkilatın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Ajans, X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web hesaplarında kendisiyle nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurulacağına dair Mandarin Çincesi, Farsça ve Korece talimatlar yayınladığını duyurdu.
Sözcü şunları belirtti: “Bu konudaki çabalarımız Rusya'da başarılı oldu ve diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de iş için açık olduğumuzdan haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz”
YouTube'daki bir Mandarin videosunda, kişilere sanal özel ağlar veya güvenilir Tor şifreli ağı kullanarak resmî web sitesi aracılığıyla CIA ile iletişime geçmelerini tavsiye eden yazılı talimatlar yer alıyordu.
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Belli ki Ortadoğu'yla işleri bitmiş. Hem BOP da emin ellerde.
Türkiye'den arasanız ben hazırım dicem de benden önce tarikatlar var :(
Gazete ilanı verselermiş dikkat muhbir aranıyor ilgilenenlerin falanca numarayı aramaları rica olunur.