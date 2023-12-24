CHP Teröre Karşı Ortak Bildiriyi Neden İmzalamadığını Açıkladı
CHP Teröre Karşı Ortak Bildiriyi Neden İmzalamadığını Açıkladı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 12 askerin şehit olmasının ardından Meclis’te dört partinin imzaladığı ortak bildiriye CHP’nin neden imza atmadığı sorusuna “Hiç kimse AK Parti’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil.” yanıtını verdi.
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AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi; grup başkanvekillerinin imzasıyla 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dört partinin imzasını taşıyan ortak bildiride partisinin yer almamasına karşı oluşan tepki hakkında açıklama yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır AK Parti ile ortak bir bildiri yayımlamak istemediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz."
Başarır: "PKK terör örgütünü ve benzerlerini lanetleyen bir bildiri yayınladık."
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