CHP Teröre Karşı Ortak Bildiriyi Neden İmzalamadığını Açıkladı

'Dün CHP grubu olarak PKK terör örgütünü ve benzerlerini lanetleyen bir bildiri yayınladık. İçimiz acıyor, üzgünüz, endişeliyiz. AK Parti grubu ortak bir bildiri yayınlamak istedi. Şunu söylemek isterim CHP grubu tekil olarak 85 milyonun acısını, endişesini dile getirecek bir bildiriyi üç grup başkanvekili ve Genel Başkanımızın imzasıyla kamuoyuyla paylaştı. AK Parti bu ülkede iktidar olduğunda bir; bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 1999-2000-2001-2002 toplam 20 şehit vermişiz. 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş. Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz.'