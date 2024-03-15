CHP'nin Kalesi Çanakkale'de İYİ Parti Sürprizi! Akşener'in Partisi Son Anketlerde Dikkat Çekti

Seçime sayılı günler kala anket sonuçlarına olan ilgi de hızla artıyor. ORC'nin son çalışmalarına göre, bazı illerde İYİ Parti ön plana çıktı. Akşener'in liderliğindeki parti, Doğu'da bir ilde DEM Parti'sini, Batı'da ise bir ilde CHP'yi geride bıraktı.