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CHP'nin Kalesi Çanakkale'de İYİ Parti Sürprizi! Akşener'in Partisi Son Anketlerde Dikkat Çekti

CHP'nin Kalesi Çanakkale'de İYİ Parti Sürprizi! Akşener'in Partisi Son Anketlerde Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.03.2024 - 13:36

Seçime sayılı günler kala anket sonuçlarına olan ilgi de hızla artıyor. ORC'nin son çalışmalarına göre, bazı illerde İYİ Parti ön plana çıktı. Akşener'in liderliğindeki parti, Doğu'da bir ilde DEM Parti'sini, Batı'da ise bir ilde CHP'yi geride bıraktı.

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31 Mart tarihi yaklaştıkça seçim atmosferi giderek yoğunlaşıyor.

31 Mart tarihi yaklaştıkça seçim atmosferi giderek yoğunlaşıyor.
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Siyasi partiler son günlere yoğun abir tempoyla hazırlanırken seçmenler de gözünü anket firmalarının yapmış olduğu araştırmalara çevirdi.

Siyasi partiler son günlere yoğun abir tempoyla hazırlanırken seçmenler de gözünü anket firmalarının yapmış olduğu araştırmalara çevirdi.

Hangi ilde hangi parti önde gidiyor? Sürprizler nerede bekleniyor? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC, Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son çalışmalarını paylaştı. İşte illerde yapılan anketler ve sonuçları 👇

Hangi ilde hangi parti önde gidiyor? Sürprizler nerede bekleniyor? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC, Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son çalışmalarını paylaştı. İşte illerde yapılan anketler ve sonuçları 👇

Çanakkale 👇

Çanakkale 👇

Denizli 👇

Denizli 👇
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Edirne 👇

Edirne 👇

Elazığ 👇

Elazığ 👇

Kars 👇

Kars 👇
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