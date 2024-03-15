CHP'nin Kalesi Çanakkale'de İYİ Parti Sürprizi! Akşener'in Partisi Son Anketlerde Dikkat Çekti
CHP'nin Kalesi Çanakkale'de İYİ Parti Sürprizi! Akşener'in Partisi Son Anketlerde Dikkat Çekti
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart tarihi yaklaştıkça seçim atmosferi giderek yoğunlaşıyor.
Siyasi partiler son günlere yoğun abir tempoyla hazırlanırken seçmenler de gözünü anket firmalarının yapmış olduğu araştırmalara çevirdi.
Hangi ilde hangi parti önde gidiyor? Sürprizler nerede bekleniyor? Kimler beklentilerin altında kalacak? sorularına yanıt aranırken ORC, Edirne, Kars, Elazığ, Denizli ve Çanakkale'yle ilgili son çalışmalarını paylaştı. İşte illerde yapılan anketler ve sonuçları 👇
Çanakkale 👇
Denizli 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Edirne 👇
Elazığ 👇
Kars 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda