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CHP Manisa Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Mertcan Üreten Gözaltına Alındı

CHP Manisa Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Mertcan Üreten Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 11:40

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. 

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CHP’de bir isim daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, gözaltına alındı.

CHP’de bir isim daha gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra Twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan ÜRETEN gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında da dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış Aydın, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında da dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış Aydın, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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