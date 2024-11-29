CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sonrasında soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel, Başsavcısı Gürlek için, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrasında "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurt dışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz" demişti.
Savcılık, Özgür Özel’e “Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla dava açtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şeyi merak ettim. Terörle mücadele eden kişiler arasında devlet bahçeli var mı. Varsa ayrı komik
iyide özgür başkan doğruyu dediği için mi başladı, soruşturma 🤔 .
AKP ilk kez iktidara geldiğinde AKP liler böyle antidemokratik uygulamaları yapanlar ve destekleyenler için “or çocukları” diyordu.