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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 13:31 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 13:37

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sonrasında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri sonrasında soruşturma başlattı.

Özel, Başsavcısı Gürlek için, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrasında "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurt dışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz" demişti.

Özel, Başsavcısı Gürlek için, Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum sonrasında "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurt dışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz" demişti.

Savcılık, Özgür Özel’e “Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla dava açtı.

Savcılık, Özgür Özel’e “Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla dava açtı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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metin tan çözer

Şeyi merak ettim. Terörle mücadele eden kişiler arasında devlet bahçeli var mı. Varsa ayrı komik

Kerem Senol

iyide özgür başkan doğruyu dediği için mi başladı, soruşturma 🤔 .

Salgın Hastalık

AKP ilk kez iktidara geldiğinde AKP liler böyle antidemokratik uygulamaları yapanlar ve destekleyenler için “or çocukları” diyordu.