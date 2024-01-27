CHP’de ‘İlgezdi’ Krizi: İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi İstifa Edecek mi?
CHP’de ‘İlgezdi’ Krizi: İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi İstifa Edecek mi?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ataşehir Belediyesi’nden Battal İlgezdi’yi aday göstermemesi sonrasında tüm gözler Battal İlgezdi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye çevrildi. İlgezdi, partisinden istifa etmeyeceğini belirtti, yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıklamadı.
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CHP, uzun zamandır Ataşehir’de belediye başkanlığı yapan Battal İlgezdi’yi aday göstermemiş ve İlgezdi karar sonrası sert açıklamalarda bulunarak partiden istifa etmişti.
Battal İlgezdi’nin bu açıklamaları sonrasında tüm gözler, Battal İlgezdi’nin eşi olan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’ye çevrildi.
TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, İlgezdi ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
"Battal Beyin eşi Gamze Hanıma 'peki eşin istifa edip başka partiden aday olacağını söyledi. 'Sen kime oy vereceksin?' dedim. ‘Ben onu müsaadenle söylemeyeyim’ dedi. 'CHP’ye oy vereceğim tabii' demedi.
'Peki siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' dedim. ‘Ben istifa etmeyeceğim, ölünceye kadar CHP’de kalmaya devam edeceğim’ dedi"
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