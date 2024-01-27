CHP’den Aday Gösterilmeyen Battal İlgezdi İsyan Bayrağını Çekti: “Partide Kürt ve Alevi Tasviyesi Yaşanıyor”
CHP’den Aday Gösterilmeyen Battal İlgezdi İsyan Bayrağını Çekti: “Partide Kürt ve Alevi Tasviyesi Yaşanıyor”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) uzun süredir İstanbul Ataşehir’de belediye başkanlığı yapan Battal İlgezdi’yi yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday göstermeyince, İlgezdi partisinden istifa etmişti. Dün akşam belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Battal İlgezdi, CHP’ye isyan bayrağını çekti. İlgezdi, partide açık açık Kürt ve Alevi tasviyesi yapılıyor ifadelerini kullandı.
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CHP, uzun süredir İstanbul Ataşehir’de belediye başkanlığı yapan Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel’i aday gösterdi.
Aday olamayan Battal İlgezdi, karar sonrasında sosyal medyadan açıklama yaparak CHP’den istifa ettiğini duyurdu.
Battal İlgezdi’nin paylaşımı 👇
İstifa sonrasında belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Battal İlgezdi, neden böyle bir karar aldığının detaylarını açıkladı.
“CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur.”
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6 farklı şirkete anket yaptırdığını, son ankette yüzde 52-58 ile seçimi kazanacağının görüldüğünü söyleyen İlgezdi, "Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bizi ziyaret eden arkadaşlara, 'Arzu ederseniz aday olmam' dedim. Ataşehir'i kucaklayacak, Ataşehir'in de ortak kabulleneceği bir aday olmalı. Nezaketen bana sorulmadı. CHP ilçe başkanına ve örgütüne bu kadar saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.
İlgezdi, "Bundan sonra sahada bu arkadaşlarla görüşeceklerini" ifade ederek, "Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da, her tarafta belediye başkanı oluyor. Sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var? CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor. Seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem İstanbul'a bakacağız" dedi.
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Yooo hiçte bile. Hemen Yani başında sancaktepe chp adayı alevi. isminin senelerce yolsuzluk ve rüşvetle anılması buna sebep olabilir mi?
İşi etnik kimliğe bağlayınca dikkat çekeceklerini ve tepkileri sindirebileceğini anlayan herkes bu kartı kullanıyor.