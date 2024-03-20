Ceza Epey Kabarık! Reklam Kurulu, Tüketiciyi Aldatanlara Ceza Yağdırdı: 17 Milyon Lira Ceza

Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detaylar daha sonra Ticaret Bakanlığı internet sitesinden paylaşılacağı kaydedildi.