Ceyda Düvenci Yine Yaptı Yapacağını! 28 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ceyda Düvenci Yine Yaptı Yapacağını! 28 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ceyda Düvenci'den yine göndermeli paylaşım geldi!
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Zeynep Mayruk, düğün fotoğraflarını paylaşmaya doyamadı.
Melis Sezen, manzaranın tadını çıkardı.
Hande Erçel, beyazlara büründü.
Hadise'den annesiyle sevgi dolu ayna pozu geldi.
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Kerimcan Durmaz, kuş yuvası boyadı.
Cemal Can Canseven, İstanbul'a döndü.
Karnı burnunda Burcu Biricik, arkadaşlarıyla buluştu.
Danla Bilic, takipçilerini alışveriş listesi olarak kullandı.
Şeyma Subaşı'ndan klasik parti pozu geldi.
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Sabancı gelini Nazlı Sabancı da beyazlara büründü.
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