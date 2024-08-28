Ceyda Ateş Amerika'daki 130 Dolarlık Kırtasiye Alışverişini İstanbul'la Kıyasladı: ''Orada Ucuza Alamazdım''

İş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir 3 yaşındaki kızı Talya ve eşi ile birlikte yurt dışında yaşıyor. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Ateş, son paylaşımında Amerika’daki kırtasiye alışverişinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.