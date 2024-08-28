Ceyda Ateş Amerika'daki 130 Dolarlık Kırtasiye Alışverişini İstanbul'la Kıyasladı: ''Orada Ucuza Alamazdım''
Ceyda Ateş Amerika'daki 130 Dolarlık Kırtasiye Alışverişini İstanbul'la Kıyasladı: ''Orada Ucuza Alamazdım''
İş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir 3 yaşındaki kızı Talya ve eşi ile birlikte yurt dışında yaşıyor. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Ateş, son paylaşımında Amerika’daki kırtasiye alışverişinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşinin işleri dolayısıyla Amerika'ya yerleşen Ateş, kızı Talya'yı da Amerika'da dünyaya getirdi. Şimdilerde sosyal medyada yeni yaşamı hakkında sık sık videolar paylaşan eski oyuncu, son olarak kızının kırtasiye alışverişini de çektiği video ile gündeme geldi.
Ateş, kırtasiye ürünleri için kasada toplam 130 dolar ödediğini belirtirken, Amerika’daki fiyatların İstanbul’a göre daha uygun olduğunu vurguladı.
Alışveriş sırasında çektiği videoyu da sosyal medya hesaplarından paylaşan Ateş, ''Bence bu kadar şey iyi tutuyor. Ben İstanbul'da bu kadar şeyi bu kadar ucuza alabileceğimizi düşünmüyorum.'' dedi.
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videosuna gelen yorumlar arasında kimi Ateş'i desteklerken, kimi ise bu ifadelerini eleştirdi:
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın