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Çeşnili Ramazan Lezzetlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Çeşnili Ramazan Lezzetlerine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 22:01

İftar ve sahurda hepimizin daha yaratıcı olduğu ve leziz yemekler yaptığı bu dönemde, canımız hep farklı lezzetler çeker. Sana bu testimizde çeşnili Ramazan lezzetlerini soracağız. Bakalım bilecek misin?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Basit bir lezzet ile başlayalım. Şu atıştırmalığın adı ne olabilir?

1. Basit bir lezzet ile başlayalım. Şu atıştırmalığın adı ne olabilir?

2. Şu poğaçanın temel malzemelerinden biri, bunlardan hangisi?

2. Şu poğaçanın temel malzemelerinden biri, bunlardan hangisi?

3. Labne ile yapıldığında tadı enfes olan bu yemeğin adını biliyor musun?

3. Labne ile yapıldığında tadı enfes olan bu yemeğin adını biliyor musun?

4. Devam edelim! Şu lezzetin ne olduğunu bulabilir misin?

4. Devam edelim! Şu lezzetin ne olduğunu bulabilir misin?

5. Yapımı kolay ve yemesi lezzetli olan bu yemeğin adını biliyor musun?

5. Yapımı kolay ve yemesi lezzetli olan bu yemeğin adını biliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Devam edelim! Şu lezzetli atıştırmalığın ismi ne olabilir?

6. Devam edelim! Şu lezzetli atıştırmalığın ismi ne olabilir?

7. Az kaldı! Şu yemeğin adı ne olabilir?

7. Az kaldı! Şu yemeğin adı ne olabilir?

8. Son soruya geldik! Yapanların bir daha yapmak istediği bu lezzetin adı nedir?

8. Son soruya geldik! Yapanların bir daha yapmak istediği bu lezzetin adı nedir?
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