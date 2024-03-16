Çeşnili Ramazan Lezzetlerine Ne Kadar Hakimsin?
Çeşnili Ramazan Lezzetlerine Ne Kadar Hakimsin?
İftar ve sahurda hepimizin daha yaratıcı olduğu ve leziz yemekler yaptığı bu dönemde, canımız hep farklı lezzetler çeker. Sana bu testimizde çeşnili Ramazan lezzetlerini soracağız. Bakalım bilecek misin?
Haydi teste!
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1. Basit bir lezzet ile başlayalım. Şu atıştırmalığın adı ne olabilir?
2. Şu poğaçanın temel malzemelerinden biri, bunlardan hangisi?
3. Labne ile yapıldığında tadı enfes olan bu yemeğin adını biliyor musun?
4. Devam edelim! Şu lezzetin ne olduğunu bulabilir misin?
5. Yapımı kolay ve yemesi lezzetli olan bu yemeğin adını biliyor musun?
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6. Devam edelim! Şu lezzetli atıştırmalığın ismi ne olabilir?
7. Az kaldı! Şu yemeğin adı ne olabilir?
8. Son soruya geldik! Yapanların bir daha yapmak istediği bu lezzetin adı nedir?
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