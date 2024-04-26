CEO'su İstifa Eden ve Raflardan Kaldırılan Patiswiss Sermayesini 1 Yıl Olmadan Yüzde 700 Artırmış

Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesini 8,5 ay içerisinde yüzde 700 arttı. Şirketin 18 Nisan 2023 tarihinde 28 milyon 750 bin TL olan sermayesinin 2 Ocak 2024 tarihinde 200 milyon TL olduğu görüldü.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş haberine göre, 200 milyona çıkan sermayenin 160 milyon lirası Elif Aslı Yıldız’a, 20 milyon lirası eşi Ali Sinan Tunaoğlu’na, 20 milyon lirası da kardeşi Av. Mustafa Nazif Yıldız üzerine kaydedildi.