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CEO'su İstifa Eden ve Raflardan Kaldırılan Patiswiss Sermayesini 1 Yıl Olmadan Yüzde 700 Artırmış

CEO'su İstifa Eden ve Raflardan Kaldırılan Patiswiss Sermayesini 1 Yıl Olmadan Yüzde 700 Artırmış

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 15:52

Sosyal medyada iletişim dersi ve kriz yönetimi niteliğinde bir olgu olarak son zamanlarda karşımızda duran Patiswiss markası konuşulmaya devam ediyor. Şimdi de 8,5 ayda yapılan 171 milyon liralık sermaye artırımı görüldü.

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Bir kullanıcının LinkedIn'de yaptığı "küflü çikolata" paylaşımına CEO'nun verdiği yanıtla gündeme gelen Patiswiss, mercek altına alınmaya devam ediyor.

Bir kullanıcının LinkedIn'de yaptığı "küflü çikolata" paylaşımına CEO'nun verdiği yanıtla gündeme gelen Patiswiss, mercek altına alınmaya devam ediyor.

Patiswiss CEO'sunun tüketiciye yönelik cevabının tehditkar ve iletişime uzak olmasıyla istifasına kadar eden olaylar zincirinde, işçi hakları, mobbing, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun sosyal medya hesapları incelenmişti. 

Birçok market zinciri Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırırken, şirketin vergi ödemeleri de ilgi çekmişti.

Son olarak Patiswiss'in sermayesindeki artırım dikkat çekti.

Son olarak Patiswiss'in sermayesindeki artırım dikkat çekti.

Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesini 8,5 ay içerisinde yüzde 700 arttı. Şirketin 18 Nisan 2023 tarihinde 28 milyon 750 bin TL olan sermayesinin 2 Ocak 2024 tarihinde 200 milyon TL olduğu görüldü. 

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş haberine göre, 200 milyona çıkan sermayenin 160 milyon lirası Elif Aslı Yıldız’a, 20 milyon lirası eşi Ali Sinan Tunaoğlu’na, 20 milyon lirası da kardeşi Av. Mustafa Nazif Yıldız üzerine kaydedildi.

Patiswiss markası 3,5 yıl içinde pastaneden 4 fabrikaya, 750 çalışana, on binlerce satış noktasına ulaşarak 250 milyon dolar ciro yaptığı görülmüş ancak bu sürede sadece 73 bin lira vergi ödendiğini ortaya çıkmıştı.

Patiswiss markası 3,5 yıl içinde pastaneden 4 fabrikaya, 750 çalışana, on binlerce satış noktasına ulaşarak 250 milyon dolar ciro yaptığı görülmüş ancak bu sürede sadece 73 bin lira vergi ödendiğini ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğu bilgisi de üniversitesinin sitesindeki bilgilerle çelişmişti.

Ayrıca Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğu bilgisi de üniversitesinin sitesindeki bilgilerle çelişmişti.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, 2011-2013 yılları arasında tamamladığını belirttiği yüksek lisans programının ilk eğitim döneminin 2012-2013 yılları olduğu, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği görülmüştü.

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