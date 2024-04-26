CEO'su İstifa Eden ve Raflardan Kaldırılan Patiswiss Sermayesini 1 Yıl Olmadan Yüzde 700 Artırmış
CEO'su İstifa Eden ve Raflardan Kaldırılan Patiswiss Sermayesini 1 Yıl Olmadan Yüzde 700 Artırmış
Sosyal medyada iletişim dersi ve kriz yönetimi niteliğinde bir olgu olarak son zamanlarda karşımızda duran Patiswiss markası konuşulmaya devam ediyor. Şimdi de 8,5 ayda yapılan 171 milyon liralık sermaye artırımı görüldü.
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Bir kullanıcının LinkedIn'de yaptığı "küflü çikolata" paylaşımına CEO'nun verdiği yanıtla gündeme gelen Patiswiss, mercek altına alınmaya devam ediyor.
Son olarak Patiswiss'in sermayesindeki artırım dikkat çekti.
Patiswiss markası 3,5 yıl içinde pastaneden 4 fabrikaya, 750 çalışana, on binlerce satış noktasına ulaşarak 250 milyon dolar ciro yaptığı görülmüş ancak bu sürede sadece 73 bin lira vergi ödendiğini ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğu bilgisi de üniversitesinin sitesindeki bilgilerle çelişmişti.
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