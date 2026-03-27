Cengiz Kurtoğlu Hastaneye Kaldırıldı!

Cengiz Kurtoğlu Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.03.2026 - 12:57

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu’ndan gelen haber hayranlarını endişelendirdi. Ünlü sanatçı, dün akşam burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gel Konuşalım'ın aktardığı bilgilere göre, Kurtoğlu'nun operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Cengiz Kurtoğlu’nun dün akşam yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cengiz Kurtoğlu’nun dün akşam yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme sonrası hemen müdahale edildi.

Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan müdahale kapsamında Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı ortaya çıktı.

Öte yandan sanatçının diğer tıkalı damarı için de planlama yapıldığı ve yaklaşık 1 ay sonra ikinci bir stent işlemi uygulanacağı belirtildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Cengiz Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
