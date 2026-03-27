Cengiz Kurtoğlu Hastaneye Kaldırıldı!

Doktorlar tarafından yapılan kontrollerde ünlü sanatçının iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme sonrası hemen müdahale edildi.

Gel Konuşalım'ın haberine göre, yapılan müdahale kapsamında Kurtoğlu’nun tıkalı damarlarından birine stent takıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı ortaya çıktı.

Öte yandan sanatçının diğer tıkalı damarı için de planlama yapıldığı ve yaklaşık 1 ay sonra ikinci bir stent işlemi uygulanacağı belirtildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Cengiz Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında tutulduğu ortaya çıktı.