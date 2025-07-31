Cenazemize Hoş Geldiniz Filminin Konusu Nedir? Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar
2023 yılında vizyona giren Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrollerindeki Cenazemize Hoş Geldiniz filmine dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Filmin oyuncu kadrosu, konusu, izlenme oranları ve dahası içeriğimizde.
Gonca Vuslateri’nin kendi ailesinden ilham alarak Doğacan Güneş Perkün’le kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz, komediseverlerin bayılacağı örneklerden. Gelin detaylara geçelim!
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Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri
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Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu
Cenazemize Hoş Geldiniz Yayın Tarihi, Nereden İzlenir
Cenazemize Hoş Geldiniz İzlenme Oranları
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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