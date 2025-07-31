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Cenazemize Hoş Geldiniz Filminin Konusu Nedir? Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Cenazemize Hoş Geldiniz Filminin Konusu Nedir? Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.07.2025 - 23:13

2023 yılında vizyona giren Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrollerindeki Cenazemize Hoş Geldiniz filmine dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Filmin oyuncu kadrosu, konusu, izlenme oranları ve dahası içeriğimizde.

Gonca Vuslateri’nin kendi ailesinden ilham alarak Doğacan Güneş Perkün’le kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz, komediseverlerin bayılacağı örneklerden. Gelin detaylara geçelim!

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Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri

Dizi, evlilik arifesinde olan bir çiftin başına gelenler etrafında şekilleniyor. 4 yıldır birlikte olan İrem ve Ozan çiftinin nişan telaşında yaşadıkları izleyiciyi güldürüyor. Gelin İrem, ailesinden dolayı neler olacağını hesap edemiyor ve çekiniyor. Çünkü aile üyelerinin her biri bambaşka kafalarda orijinal tipler. Anne Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, teyze dolandırıcı, hala ölmüş eşini sayıklıyor… Hal  böyle olunca kendilerini akla gelmeyecek olaylar içerisinde buluyorlar.

Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu

Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncu Kadrosu

Komedi türünde seyir zevki yüksek olan Cenazemize Hoş Geldiniz filminde, Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna rol alıyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz Yayın Tarihi, Nereden İzlenir

Cenazemize Hoş Geldiniz Yayın Tarihi, Nereden İzlenir

Film ilk olarak 22 Aralık 2023’te sinemada yayına girmesiyle izleciyle buluştu. Şu an için popüler dizi/film platformlarında yer almıyor ancak kimi internet sitelerinden erişmek mümkün.

Cenazemize Hoş Geldiniz İzlenme Oranları

Cenazemize Hoş Geldiniz İzlenme Oranları

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğindeki Cenazemize Hoş Geldiniz filminin IMDb’de 215 kullanıcının oyuyla 4.9/10 puanı var.

Cenazemize Hoş Geldiniz Benzeri Filmler

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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