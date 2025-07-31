Cenazemize Hoş Geldiniz Filminin Konusu Nedir? Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Dizi, evlilik arifesinde olan bir çiftin başına gelenler etrafında şekilleniyor. 4 yıldır birlikte olan İrem ve Ozan çiftinin nişan telaşında yaşadıkları izleyiciyi güldürüyor. Gelin İrem, ailesinden dolayı neler olacağını hesap edemiyor ve çekiniyor. Çünkü aile üyelerinin her biri bambaşka kafalarda orijinal tipler. Anne Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, teyze dolandırıcı, hala ölmüş eşini sayıklıyor… Hal böyle olunca kendilerini akla gelmeyecek olaylar içerisinde buluyorlar.