Cem Yılmaz, Kavgalı Yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan Arasında Tarafını Seçti!
Cem Yılmaz, Kavgalı Yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan Arasında Tarafını Seçti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wmlVd...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programı Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'nin bu haftaki konuğuydu. Yılmaz, Türk sinemasının kavgalı yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında tercihini yaptı!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hem her yaptığıyla hem de her söylediğiyle gündem olmayı başarıyor.
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Özel hayatıymış, yorumlarıymış derken yeni filmi GORA 4 GORA'yı duyurup herkes için heyecan yaratan Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programına katılarak yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Türk sinemasının en başarılı yönetmenleri arasında görülen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ikilisinden hangisinin tarafında olduğu da Cem Yılmaz'a sorulan sorulardan biriydi.
"Tarafımız belli olsun" diyen ünlü komedyen, Zeki Demirkubuz'u kendine daha yakın bulduğunu açıkladı.
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