Cem Yılmaz, Kavgalı Yönetmenler Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan Arasında Tarafını Seçti!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programı Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'nin bu haftaki konuğuydu. Yılmaz, Türk sinemasının kavgalı yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında tercihini yaptı!