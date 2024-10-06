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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleriyle Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleriyle Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 14:01

Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter aleminde birbirinden eğlenceli ve ilginç tweetler paylaşıldı. Gelin o mizahi paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Güzel hareket...

2. Güzel hareket...
twitter.com

3. Dün büyük halam vefat etti mesela, ben de aynısını yaptım:

3. Dün büyük halam vefat etti mesela, ben de aynısını yaptım:
twitter.com

4. Ciddi ciddi soruyoruz, nasıl olur bu?

4. Ciddi ciddi soruyoruz, nasıl olur bu?
twitter.com

5. Lisedeyken izleyecektin...

5. Lisedeyken izleyecektin...
twitter.com
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6. Halit görmesin...

6. Halit görmesin...
twitter.com

7. "Onun Tilda Swinton olduğunu sanıyordum"

7. "Onun Tilda Swinton olduğunu sanıyordum"
twitter.com

8. Vah vah...

8. Vah vah...
twitter.com

9. Tam AFK afişi olmuş...

9. Tam AFK afişi olmuş...
twitter.com

10. Ben her yerde öyle diyorum valla.

10. Ben her yerde öyle diyorum valla.
twitter.com
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11. Neye yetişeceğimizi şaşırdık:

11. Neye yetişeceğimizi şaşırdık:
twitter.com

12. Ekim böyledir işte... Tıpkı NBC:

12. Ekim böyledir işte... Tıpkı NBC:
twitter.com

13. Bu imkansız ama yine de dene...

13. Bu imkansız ama yine de dene...
twitter.com

14. Haftaya görüşmek üzere...

14. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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