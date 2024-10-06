Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleriyle Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleriyle Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler
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1. Başlıyoruz!
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2. Güzel hareket...
3. Dün büyük halam vefat etti mesela, ben de aynısını yaptım:
4. Ciddi ciddi soruyoruz, nasıl olur bu?
5. Lisedeyken izleyecektin...
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6. Halit görmesin...
7. "Onun Tilda Swinton olduğunu sanıyordum"
8. Vah vah...
9. Tam AFK afişi olmuş...
10. Ben her yerde öyle diyorum valla.
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11. Neye yetişeceğimizi şaşırdık:
12. Ekim böyledir işte... Tıpkı NBC:
13. Bu imkansız ama yine de dene...
14. Haftaya görüşmek üzere...
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