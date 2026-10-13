Cem Özkök Kimdir? Cem Özkök Neden Gündem Oldu?

Cem Özkök, yardım çalışmalarını birlikte yürüttüğü 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık ile ilgili gelişmeler sırasında 11 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla Özkök'ün adı gündeme geldi.

Cem Özkök Ne Açıklama Yaptı?

Özkök, 11 Ekim'de yaptığı paylaşımda, Yasin Oyanık'ın ve avukatının bizzat isteği üzerine konuyla ilgili şimdilik açıklama yapılmamasının istendiğini duyurdu. Konunun muhatabının Yasin Oyanık ve avukatı olduğunu, doğru ve ayrıntılı bilgiyi yalnızca onların verebileceğini söyledi.

Cem Özkök'ün 13 Ekim Açıklaması Neydi?

Özkök, 13 Ekim'de yeni bir paylaşım daha yaptı. Yasin Oyanık'ın kendi isteği doğrultusunda konuşma yetkilerinin olmadığını, yalnızca Oyanık'tan ve avukatından gelecek açıklamayı beklediğini belirtti. Sosyal medyadaki tartışmalara da değinen Özkök, sessizliğe çekildiğini ve kendi hayatına odaklanmak istediğini söyledi.

Cem Özkök'ün Menajeri Ne Dedi?

Özkök'ün menajeri Melis Güvenç, konunun muhatabının kendileri olmadığını ve Cem Özkök'ün konuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.