Cem Özkök Kimdir? Cem Özkök Neden Gündem Oldu?
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Temizlik videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, yardım çalışmalarını birlikte yürüttüğü 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık ile ilgili gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Özkök'ün 11 ve 13 Ekim tarihli paylaşımlarının ardından Cem Özkök'ün kim olduğu, ne iş yaptığı ve ne açıkladığı merak edildi.
İşte Cem Özkök hakkında bilinenler...
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Cem Özkök Kimdir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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