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Cem Özkök Kimdir? Cem Özkök Neden Gündem Oldu?

Cem Özkök Kimdir? Cem Özkök Neden Gündem Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:51
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Temizlik videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, yardım çalışmalarını birlikte yürüttüğü 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık ile ilgili gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Özkök'ün 11 ve 13 Ekim tarihli paylaşımlarının ardından Cem Özkök'ün kim olduğu, ne iş yaptığı ve ne açıkladığı merak edildi.

İşte Cem Özkök hakkında bilinenler...

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Cem Özkök Kimdir?

Cem Özkök Kimdir?

Cem Özkök, sosyal medyada 'Foşur Foşur Cem' lakabıyla tanınan içerik üreticisi ve girişimci. Evde temizlik, düzen ve doğal yaşam videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaştı. Uzun süre İstanbul'da yaşayan Özkök, 2026'da Yalova'daki bir köy evine taşındı.

Foşur Foşur Cem Lakabı Nereden Geliyor?

Özkök'ün temizlik videolarında sık sık kullandığı 'foşur foşur' ifadesi, zamanla onun lakabı haline geldi. İzleyiciler onu bu ifadeyle anıyor.

Instagram hesabı @cemozkook

Cem Özkök Ne İş Yapıyor?

Cem Özkök Ne İş Yapıyor?

Cem Özkök, sosyal medya içerik üreticisi ve girişimci. Temizlik, ev düzeni ve doğal yaşam temalı içerikler üretiyor. Kendi markası üzerinden de doğal temizlik ürünleri satıyor.

Cem Özkök'ün Markası Ne?

Özkök'ün markasının adı Ceef Doğal Yaşam. Marka, doğal temizlik ürünleri sunuyor; ürünler arasında lavanta yağı da yer alıyor.

Cem Özkök Neden Gündem Oldu?

Cem Özkök Neden Gündem Oldu?

Cem Özkök, yardım çalışmalarını birlikte yürüttüğü 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık ile ilgili gelişmeler sırasında 11 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla Özkök'ün adı gündeme geldi.

Cem Özkök Ne Açıklama Yaptı?

Özkök, 11 Ekim'de yaptığı paylaşımda, Yasin Oyanık'ın ve avukatının bizzat isteği üzerine konuyla ilgili şimdilik açıklama yapılmamasının istendiğini duyurdu. Konunun muhatabının Yasin Oyanık ve avukatı olduğunu, doğru ve ayrıntılı bilgiyi yalnızca onların verebileceğini söyledi.

Cem Özkök'ün 13 Ekim Açıklaması Neydi?

Özkök, 13 Ekim'de yeni bir paylaşım daha yaptı. Yasin Oyanık'ın kendi isteği doğrultusunda konuşma yetkilerinin olmadığını, yalnızca Oyanık'tan ve avukatından gelecek açıklamayı beklediğini belirtti. Sosyal medyadaki tartışmalara da değinen Özkök, sessizliğe çekildiğini ve kendi hayatına odaklanmak istediğini söyledi.

Cem Özkök'ün Menajeri Ne Dedi?

Özkök'ün menajeri Melis Güvenç, konunun muhatabının kendileri olmadığını ve Cem Özkök'ün konuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cem Özkök'ün 500 Bin TL Reklam Cezası Neydi?

Cem Özkök'ün 500 Bin TL Reklam Cezası Neydi?

Cem Özkök, 2024 Temmuz'unda da gündeme gelmişti. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda, kendi markası Ceef'in lavanta yağını tanıttığı paylaşımda 'reklam' ibaresini kullanmadığı gerekçesiyle 500 bin TL ceza aldı.

Cem Özkök Cezaya Nasıl Tepki Verdi?

Özkök, ürünün kendi markası olduğunu, yüzlerce hikâyede ürünü 'reklam' etiketiyle paylaştığını ve şirket bilgilerini ortaya koyduğunu söyleyerek cezayı haksız buldu. 'Bu duruma hakkımı helal etmiyorum' diyen Özkök'ün avukatı ceza aleyhine dava açtı.

Cem Özkök Şehirden Köye Neden Taşındı?

Cem Özkök Şehirden Köye Neden Taşındı?

Cem Özkök, 2026'da İstanbul'dan Yalova'nın Termal bölgesindeki bir köy evine taşındı. Hafta sonu tatilleriyle başlayan Yalova sevgisinin, planlamadığı bir karara dönüştüğünü anlatan Özkök, bölgenin doğasından ve atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

Cem Özkök İstanbul'dan Tamamen Ayrıldı mı?

Özkök, işleri ve markaları nedeniyle İstanbul'daki evini kapatmadığını, İstanbul ile Yalova arasında gidip gelmeye devam edeceğini açıkladı. Yalova'yı seçmesinin nedenlerinden biri de İstanbul'a yaklaşık 50 dakika uzaklıkta olmasıydı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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