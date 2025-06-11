Cem Küçük'ten Çok Konuşulacak 'Mansur Yavaş' Açıklaması: "Mansur Yavaş’ı Aday Yaparsa, Her Şey Unutulur"

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye döneceği iddiaları gündemden düşmezken, Cem Küçük'ten çok konuşulacak 'Mansur Yavaş' açıklaması geldi. Bir televizyon programına katılan Cem Küçük, “Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönüp Mansur Yavaş’ı aday yaparsa, her şey unutulur. Ama Kemal Bey partinin başına gelip ve bir seçime daha gidip yenilgi alırsa ülkeyi terk etmesi gerekir. Artık utanç olur” dedi.