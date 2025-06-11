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Cem Küçük'ten Çok Konuşulacak 'Mansur Yavaş' Açıklaması: "Mansur Yavaş’ı Aday Yaparsa, Her Şey Unutulur"

Cem Küçük'ten Çok Konuşulacak 'Mansur Yavaş' Açıklaması: "Mansur Yavaş’ı Aday Yaparsa, Her Şey Unutulur"

Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 01:11

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye döneceği iddiaları gündemden düşmezken, Cem Küçük'ten çok konuşulacak 'Mansur Yavaş' açıklaması geldi. Bir televizyon programına katılan Cem Küçük,  “Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönüp Mansur Yavaş’ı aday yaparsa, her şey unutulur. Ama Kemal Bey partinin başına gelip ve bir seçime daha gidip yenilgi alırsa ülkeyi terk etmesi gerekir. Artık utanç olur” dedi.

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CHP’de süren kurultay tartışmalarında her gün yeni bir iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni genel başkan olarak Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

CHP’de süren kurultay tartışmalarında her gün yeni bir iddia gündeme gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni genel başkan olarak Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Gazeteci Cem KüçükKemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına dönme ihtimali üzerinden açıklamalarda bulundu.

Medya Kritik programında yeni iddialarda bulunan Cem Küçük, şunları söyledi:

Medya Kritik programında yeni iddialarda bulunan Cem Küçük, şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönüp Mansur Yavaş’ı aday yaparsa, her şey unutulur. Ama Kemal Bey partinin başına gelip ve bir seçime daha gidip yenilgi alırsa ülkeyi terk etmesi gerekir. Artık utanç olur.”

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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