Cem Küçük Bazı AKPli Gazeteci ve YouTuberlara Çattı: 'İBB'den Fonlanıyorlar, Ne Mal Oldukları Ortaya Çıkacak'

''İBB hakkındaki yolsuzluklara tek kelime edemedikleri gibi o yolsuzlukları anlatanları da kötü gösterme gayretinizi görüyoruz. İBB’den fonlandığınızı biliyoruz. O yüzden İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak.''