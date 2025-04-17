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Cem Küçük Bazı AKPli Gazeteci ve YouTuberlara Çattı: 'İBB'den Fonlanıyorlar, Ne Mal Oldukları Ortaya Çıkacak'

Cem Küçük Bazı AKPli Gazeteci ve YouTuberlara Çattı: 'İBB'den Fonlanıyorlar, Ne Mal Oldukları Ortaya Çıkacak'

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 22:01

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bazı AKP'li gazetecilere ve YouTuberlara sinirlendi. Küçük paylaşımında,  ''İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak'' diyerek tepki gösterdi.

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Gazeteci ve yazar Cem Küçük, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında sessizliğini koruyan meslektaşlarına ateş püskürdü.

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında sessizliğini koruyan meslektaşlarına ateş püskürdü.

Soruşturma hakkında konuşanların ise hedef gösterildiğini vurgulayan Cem Küçük, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik'' diyerek paylaşımına başlayan Cem Küçük şunları söyledi:

''AK Parti içindeki birkaç gazeteci ve youtuber’ın sessizlikleri ibretlik'' diyerek paylaşımına başlayan Cem Küçük şunları söyledi:

''İBB hakkındaki yolsuzluklara tek kelime edemedikleri gibi o yolsuzlukları anlatanları da kötü gösterme gayretinizi görüyoruz. İBB’den fonlandığınızı biliyoruz. O yüzden İBB’deki rüşvet, yolsuzluk ve MASAK raporları konuşulmasın istiyorsunuz. Sizin de ne mal olduğunuz ortaya çıkacak.''

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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