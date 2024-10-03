Cem Garipoğlu'nun Ailesi DNA Örneği İçin Adli Tıp'ta: Camları Filmli Araç!
Cem Garipoğlu'nun Ailesi DNA Örneği İçin Adli Tıp'ta: Camları Filmli Araç!
Cem Garipoğlu'nun ailesi fethi kabir işlemi sonrası DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla ayrıldı.
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3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaşındayken Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün tüm Türkiye'nin izlediği canlı yayınla açıldı.
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Garipoğlu'nun cesedi tabuta alınarak fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezar tutanağına göre, Garipoğlu'nun mezarında kemikler serbest haldeydi ve kefen bulunamadı. Mezarda ayrıca 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü.
Garipoğlu'nun açılan mezarından parça alınmadı ve cesetten geriye kalan her şey kapsamlı bir inceleme için Adli Tıp'a götürüldü.
DNA örnekleri ailedeki erkek bireylerden alınan DNA'larla karşılaştırılacak.
Garipoğlu'nun ailesi fethi kabir işlemi sonrası DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla ayrıldı.
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Cem Garipoğlu ile ilgili raporun 7-10 günlük bir süre içinde çıkması bekleniyor.
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