Çekirdek Ailenin Yaşam Yolculuğu: Netflix'in Yeni Mini Dizisi "Kuvvetli Bir Alkış"tan İlk Görseller Geldi!
Çekirdek Ailenin Yaşam Yolculuğu: Netflix'in Yeni Mini Dizisi "Kuvvetli Bir Alkış"tan İlk Görseller Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bir Başkadır" ve "Cici"nin başarılı yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni dizisi "Kuvvetli Bir Alkış", seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Kuvvetli Bir Alkış", çekirdek bir ailenin zaman içindeki evrimini ve toplumla olan etkileşimlerini benzersiz bir dünya kurarak aktarıyor. Aile bireylerinin birbirleriyle ve çevrelerindeki toplumla yaşadıkları çatışmalar, hikayenin merkezinde yer alıyor.
Krek Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu gibi seyircinin kalbini kazanmış birçok değerli isim yer alacak.
Aynı zamanda "Kuvvetli Bir Alkış"ta Aile dizisinden de tanıdığımız Nur Sürer ve Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Menderes Samancılar gibi ünlü isimleri konuk oyuncu olarak göreceğiz.
Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat’ta Netflix üzerinden seyircisiyle buluşacak! Siz bu mini diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 👇🏼
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın