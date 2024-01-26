Çekirdek Ailenin Yaşam Yolculuğu: Netflix'in Yeni Mini Dizisi "Kuvvetli Bir Alkış"tan İlk Görseller Geldi!

Dizide çift, çekirdek aile kavramının tüm gereklerini yerine getirerek mutlu bir sona ulaşmış gibi görünürken varoluşun doğasını sorgulayan ve portakalın vitamin deposu olduğu dönemlere yoğun bir özlem duyan çocuklarıyla birlikte bu olağanüstü hikayenin merkezine oturacak.