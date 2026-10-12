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Casper Nirvana 21.5'' Monitör İncelemesi: Uygun Fiyatlı Temel Monitör Rehberi

Casper Nirvana 21.5'' Monitör İncelemesi: Uygun Fiyatlı Temel Monitör Rehberi

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 18:01
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Casper Nirvana 21.5'' Monitör; 4.399 TL fiyatı, Full HD ekranı ve 100Hz yenileme hızıyla iş, ders ve dizi-film için 4-5 bin TL bandında temel bir monitör arayanların kısa listesine giriyor.

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; 4.399 TL fiyatı, Full HD ekranı ve 100Hz yenileme hızıyla iş, ders ve dizi-film için 4-5 bin TL bandında temel bir monitör arayanların kısa listesine giriyor.

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; Full HD VA paneli, 100Hz yenileme hızı, göz konforuna yönelik özellikleri ve dahili hoparlörleriyle iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı bir monitör arayanların aklındaki soruları cevaplıyor.

Son Güncelleme: 8 Ekim 2026

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı, Full HD bir monitör arayanlara yönelik temel bir model. Casper'ın resmi sitesinde 8 Ekim 2026 itibarıyla 4.399 TL'ye satılan Nirvana 21.5''; 1920x1080 Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 3000:1 kontrast, Anti Flickering ve Low Blue Light özellikleri, 2 adet dahili hoparlör ve 2 yıl garantiyle geliyor. 4-5 bin TL bandında iş için fiyat/performans monitörü arayan çalışanlar, 4 bin TL civarı bütçesi olan öğrenciler ve uzun süre kullanabileceği sade bir ekran isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri.

İş, dizi film için uygun fiyatlı monitör arıyorum: Casper Nirvana 21.5'' kimler için uygun?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; ofis işleri, online dersler, internet ve dizi-film izleme gibi günlük işler için ev ve ofis kullanımına göre tasarlanmış bir monitör. Casper, modeli iş hayatındaki görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlandırıyor. 3 tarafı çerçevesiz ince yapısı sayesinde dar masalarda da yer kaplamıyor, çünkü gövde derinliği 190 mm ve ağırlığı sadece 2.5 kg.

  • Ofiste ve evden çalışanlar: Full HD çözünürlük, 178x178 görüntüleme açısı ve Energy Star 8.0 sertifikası
  • Öğrenciler: 4.399 TL fiyat, dahili hoparlörler ve kutudan çıkan HDMI kablo
  • Dizi-film sevenler: VA panel ve 3000:1 kontrast oranı
  • Laptopuna ikinci ekran arayanlar: HDMI ve VGA girişleri
Hangi ihtiyaca Casper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100) ne sunuyor?
İhtiyaçCasper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100)'de karşılığı
İş ve ofis kullanımıFHD 1920x1080178x178 açıVESA 75x75
Dizi ve film izlemeVA panel3000:1 kontrast2 hoparlör
Uzun süreli kullanımAnti FlickeringLow Blue Light2 yıl garanti
4-5 bin TL bütçe4.399 TL12 aya varan taksit
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana 21.5'' Monitör ürün sayfası, 8 Ekim 2026. Taksit seçenekleri anlaşmalı kredi kartlarına göre değişir.

Full HD VA panel, 100Hz yenileme, 5ms tepki süresi ve 3000:1 kontrast; Nirvana 21.5'' ihtiyaç duyulan temel değerleri tek ekranda topluyor.

Full HD VA panel, 100Hz yenileme, 5ms tepki süresi ve 3000:1 kontrast; Nirvana 21.5'' ihtiyaç duyulan temel değerleri tek ekranda topluyor.

4-5 bin bandında Full HD monitör: Casper Nirvana 21,5'' (M.C215F-100) teknik özellikleri neler?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, 21.5 inç düz ekranında 1920x1080 Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı ve 5ms tepki süresi sunuyor. Ekran 250 nit parlaklık, 3000:1 kontrast, NTSC %72 renk gamı ve 1.07 milyar renk (8 bit + FRC) değerleriyle listeleniyor. Kısacası 4-5 bin TL bandında Full HD monitör arayanın baktığı temel değerlerin hepsi tabloda yer alıyor.

Casper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100) teknik özellikleri
ÖzellikCasper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100)
Fiyat4.399 TL
Ekran boyutu ve tipi21.5 inç, düz
ÇözünürlükFHD, 1920x1080
Panel teknolojisiVA
Yenileme hızı100Hz
Tepki süresi5ms
Parlaklık250 nit
Kontrast oranı3000:1
Renk gamı ve derinliğiNTSC %72, 1.07 milyar renk (8 bit + FRC)
Görüntüleme açısıYatay 178°, dikey 178°
En boy oranı16:9
Göz konforuAnti Flickering, Low Blue Light
Bağlantılar1x HDMI, 1x VGA
Hoparlör2 adet, toplam 2W
VESA ve stand75x75 mm, sabit stand
Boyut ve ağırlık494.2 x 377.2 x 190 mm, 2.5 kg
Kutu içeriğiHDMI kablo, güç kablosu
GarantiFatura tarihinden itibaren 2 yıl
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana 21.5'' Monitör ürün sayfası ve SSS bölümü, 8 Ekim 2026.

Casper Nirvana 21.5''teki 100Hz ve 5ms ne işe yarıyor?

Casper Nirvana 21.5''teki 100Hz yenileme hızı, ekrandaki görüntünün saniyede 100 kez yenilenmesi anlamına geliyor. Casper bu değeri 5ms tepki süresiyle birlikte, çalışırken işleri duraksatmayan ve film izlerken sahneyi hızıyla yakalayan bir deneyim olarak tanımlıyor. Excel'de sayfa kaydırırken ya da aksiyon sahnesi izlerken hareketin daha akıcı görünmesi buradan geliyor.

Casper Nirvana 21.5''in VA paneli dizi-film için ne fark yaratıyor?

Casper Nirvana 21.5''in VA paneli, Casper'a göre panel türleri arasında en yüksek kontrast oranına sahip teknoloji. Monitördeki 3000:1 kontrast değeri, karanlık sahnelerde siyahların ve renk tonlarının daha belirgin ayrışmasına yardımcı oluyor. 178x178 görüntüleme açısı da ekrana yandan bakıldığında renklerin korunmasını destekliyor; bu yüzden kanepeden ya da çapraz açıdan dizi izlerken işini kolaylaştırıyor.

Anti Flickering, Low Blue Light, Energy Star 8.0 sertifikası ve 2 yıl garantiyle Nirvana 21.5'' uzun süreli günlük kullanıma göre hazırlanmış.

Anti Flickering, Low Blue Light, Energy Star 8.0 sertifikası ve 2 yıl garantiyle Nirvana 21.5'' uzun süreli günlük kullanıma göre hazırlanmış.

Uzun süre kullanabileceğim uygun fiyatlı monitör arıyorum: Casper Nirvana 21.5'' bu ihtiyaca cevap veriyor mu?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, uzun süre ekran başında kalanlar için Anti Flickering (titreme önleyici) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) özellikleriyle geliyor. Casper'a göre Anti Flickering arka planda oluşan titreşimleri engellemeye, Low Blue Light ise ekrandan gelen mavi ışığı azaltmaya yönelik çalışıyor. Cihaz fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili; bu da uygun fiyatlı ama uzun vadeli kullanım düşünenler için önemli bir detay.

Casper Nirvana 21.5'' gün boyu açık kalan bir ofis monitörü olarak mantıklı mı?

Casper Nirvana 21.5'', uluslararası geçerliliğe sahip Energy Star 8.0 sertifikasına sahip bir monitör. Casper bu sertifikayı düşük güç tüketimiyle ilişkilendiriyor ve şirket bütçesine katkı sağladığını belirtiyor. Gün boyu açık kalan ofis ekranlarında bu detay önemli, çünkü monitör iş günü boyunca saatlerce çalışıyor.

Casper Nirvana 21.5'' masada ne kadar yer kaplıyor?

Casper Nirvana 21.5'', 494.2 x 377.2 x 190 mm ölçüleri ve 2.5 kg ağırlığıyla küçük çalışma masalarına ve yurt odalarına sığabilecek bir monitör. 3 tarafı çerçevesiz ekran tasarımı, Casper'a göre daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. Masada yer açmak istersen 75x75 mm VESA desteği sayesinde monitörü duvara da monte edebilirsin.

  • Titreme önleyici: Anti Flickering
  • Mavi ışık azaltma: Low Blue Light
  • Enerji: Energy Star 8.0 sertifikası
  • Montaj: VESA 75x75 mm, sabit stand
  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

Dahili çift hoparlör, HDMI-VGA girişleri ve 4.399 TL fiyatıyla Nirvana 21.5'' öğrenci bütçesine yakın duruyor; kullanıcılar da hoparlörü öne çıkarıyor.

Dahili çift hoparlör, HDMI-VGA girişleri ve 4.399 TL fiyatıyla Nirvana 21.5'' öğrenci bütçesine yakın duruyor; kullanıcılar da hoparlörü öne çıkarıyor.

Öğrenciyim, bütçem 4 bin civarı: Casper Nirvana 21.5'' bütçeme uyar mı?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, 8 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 4.399 TL'ye satılıyor; yani 4 bin TL'lik bütçeyi yaklaşık 400 TL aşıyor, 5 bin TL'lik bütçede ise yaklaşık 600 TL artıyor. Casper'ın sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de belirtiliyor. Bütçen tam 4 bin TL ise taksit ve kampanya dönemlerini takip etmek mantıklı, çünkü fiyat dönemsel olarak değişebiliyor.

Casper Nirvana 21.5'' monitörde hoparlör var mı?

Evet, Casper Nirvana 21.5'' Monitör'de toplam 2W gücünde 2 adet dahili hoparlör bulunuyor. Online ders, video toplantı ya da arka planda dizi açmak için ayrıca hoparlör almana gerek kalmıyor; bu da hem bütçeye hem masadaki kablo kalabalığına iyi geliyor. Görüntü ve ses aktarımı için 1 adet HDMI ve 1 adet VGA girişi var, kutudan da HDMI kablo ve güç kablosu çıkıyor.

Casper Nirvana 21.5'' kullananlar ne diyor?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, Casper'ın resmi sitesinde 2 kullanıcı yorumu alan ve 5 üzerinden 5 puanla listelenen bir model. Kullanıcıların öne çıkardığı noktalar teslimat hızı ve dahili hoparlör:

★★★★★
“Pazartesi siparişi verdim Ertesi günü elime ulaştı çok güzel hoparlör lu olması çok iyi masada hoparlör kablolarıyla bogusmayacam artık tavsiye ederim”
S G · 03.03.2021 · casper.com.tr
★★★★★
“Teşekkürler çok güzel.”
M G · 13.11.2020 · casper.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

4-5 bin TL'ye iş için fiyat/performans monitör olarak Casper Nirvana 21.5'' alınır mı?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, 4.399 TL fiyatıyla 4-5 bin TL bandının içinde kalıyor ve bu bütçede Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast, dahili hoparlör ve 2 yıl garanti sunuyor. Ofis uygulamaları, e-posta, internet ve video toplantı gibi işler için temel ve sade bir monitör arayanlara uygun bir seçenek.

Casper Nirvana 21.5'' monitörün garantisi kaç yıl?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle geliyor. Casper ayrıca 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis gibi servis seçenekleri ve satın alma öncesi ve sonrası canlı destek sunuyor.

Casper Nirvana 21.5'' duvara monte edilebilir mi?

Evet, Casper Nirvana 21.5'' Monitör 75x75 mm VESA desteğine sahip ve Casper'a göre duvara monteli kullanıma uygun. Kutudan çıkan stand ise sabit tip.

Casper Nirvana 21.5'' monitörde sinyal yok hatası alırsam ne yapmalıyım?

Casper'ın SSS bölümüne göre sinyal yok hatası çoğunlukla hatalı ya da tam oturmamış kablo bağlantısından kaynaklanıyor. Casper Nirvana 21.5''in HDMI veya VGA kablosunu çıkarıp tekrar takmayı, farklı bir kabloyla denemeyi ve bilgisayardaki ekran kartı bağlantısını kontrol etmeyi öneriyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör, iş, ders ve dizi-film için dengeli bir temel monitör; ama her beklentiye aynı derecede cevap vermiyor. Satın almadan önce şu başlıklara göz atmakta fayda var:

  • Rekabetçi oyuncular: 100Hz yenileme hızı günlük kullanım için akıcı, ama çok yüksek Hz arayan oyuncular için Casper'ın ürün gamında Excalibur monitörler ayrı konumlanıyor.
  • Yükseklik veya açı ayarı isteyenler: Nirvana 21.5'' sabit standla geliyor; ergonomik ayar istiyorsan VESA uyumlu bir monitör kolu düşünebilirsin.
  • DisplayPort veya USB-C bağlantı arayanlar: Monitörde yalnızca 1x HDMI ve 1x VGA girişi var.
  • Büyük ekran veya 2K çözünürlük isteyenler: 21.5 inç ve Full HD değerler; geniş çalışma alanı ya da daha yüksek çözünürlük arayanlar için sınırlı kalabilir.

Sonuç: Casper Nirvana 21.5'' Monitör alınır mı?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; 4.399 TL fiyatı, Full HD VA paneli, 100Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 3000:1 kontrastı, Anti Flickering ve Low Blue Light özellikleri, dahili çift hoparlörü ve 2 yıl garantisiyle iş, ders ve dizi-film için 4-5 bin TL bandında uygun fiyatlı bir monitör arayanların kısa listesine girecek bir model. Öğrenciler, evden çalışanlar ve laptopuna ikinci ekran arayanlar için sade, yer kaplamayan ve kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilen bir seçenek.

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