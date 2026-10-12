Casper Nirvana 21.5'' Monitör İncelemesi: Uygun Fiyatlı Temel Monitör Rehberi

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; Full HD VA paneli, 100Hz yenileme hızı, göz konforuna yönelik özellikleri ve dahili hoparlörleriyle iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı bir monitör arayanların aklındaki soruları cevaplıyor.

Son Güncelleme: 8 Ekim 2026

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı, Full HD bir monitör arayanlara yönelik temel bir model. Casper'ın resmi sitesinde 8 Ekim 2026 itibarıyla 4.399 TL'ye satılan Nirvana 21.5''; 1920x1080 Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 3000:1 kontrast, Anti Flickering ve Low Blue Light özellikleri, 2 adet dahili hoparlör ve 2 yıl garantiyle geliyor. 4-5 bin TL bandında iş için fiyat/performans monitörü arayan çalışanlar, 4 bin TL civarı bütçesi olan öğrenciler ve uzun süre kullanabileceği sade bir ekran isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri.

İş, dizi film için uygun fiyatlı monitör arıyorum: Casper Nirvana 21.5'' kimler için uygun?

Casper Nirvana 21.5'' Monitör; ofis işleri, online dersler, internet ve dizi-film izleme gibi günlük işler için ev ve ofis kullanımına göre tasarlanmış bir monitör. Casper, modeli iş hayatındaki görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlandırıyor. 3 tarafı çerçevesiz ince yapısı sayesinde dar masalarda da yer kaplamıyor, çünkü gövde derinliği 190 mm ve ağırlığı sadece 2.5 kg.

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