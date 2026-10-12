Casper Nirvana 21.5'' Monitör İncelemesi: Uygun Fiyatlı Temel Monitör Rehberi
Casper Nirvana 21.5'' Monitör; 4.399 TL fiyatı, Full HD ekranı ve 100Hz yenileme hızıyla iş, ders ve dizi-film için 4-5 bin TL bandında temel bir monitör arayanların kısa listesine giriyor.
Casper Nirvana 21.5'' Monitör; Full HD VA paneli, 100Hz yenileme hızı, göz konforuna yönelik özellikleri ve dahili hoparlörleriyle iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı bir monitör arayanların aklındaki soruları cevaplıyor.
Son Güncelleme: 8 Ekim 2026
Casper Nirvana 21.5'' Monitör; iş, ders ve dizi-film için uygun fiyatlı, Full HD bir monitör arayanlara yönelik temel bir model. Casper'ın resmi sitesinde 8 Ekim 2026 itibarıyla 4.399 TL'ye satılan Nirvana 21.5''; 1920x1080 Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 3000:1 kontrast, Anti Flickering ve Low Blue Light özellikleri, 2 adet dahili hoparlör ve 2 yıl garantiyle geliyor. 4-5 bin TL bandında iş için fiyat/performans monitörü arayan çalışanlar, 4 bin TL civarı bütçesi olan öğrenciler ve uzun süre kullanabileceği sade bir ekran isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri.
İş, dizi film için uygun fiyatlı monitör arıyorum: Casper Nirvana 21.5'' kimler için uygun?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör; ofis işleri, online dersler, internet ve dizi-film izleme gibi günlük işler için ev ve ofis kullanımına göre tasarlanmış bir monitör. Casper, modeli iş hayatındaki görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konumlandırıyor. 3 tarafı çerçevesiz ince yapısı sayesinde dar masalarda da yer kaplamıyor, çünkü gövde derinliği 190 mm ve ağırlığı sadece 2.5 kg.
- Ofiste ve evden çalışanlar: Full HD çözünürlük, 178x178 görüntüleme açısı ve Energy Star 8.0 sertifikası
- Öğrenciler: 4.399 TL fiyat, dahili hoparlörler ve kutudan çıkan HDMI kablo
- Dizi-film sevenler: VA panel ve 3000:1 kontrast oranı
- Laptopuna ikinci ekran arayanlar: HDMI ve VGA girişleri
|İhtiyaç
|Casper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100)'de karşılığı
|İş ve ofis kullanımı
|FHD 1920x1080178x178 açıVESA 75x75
|Dizi ve film izleme
|VA panel3000:1 kontrast2 hoparlör
|Uzun süreli kullanım
|Anti FlickeringLow Blue Light2 yıl garanti
|4-5 bin TL bütçe
|4.399 TL12 aya varan taksit
Full HD VA panel, 100Hz yenileme, 5ms tepki süresi ve 3000:1 kontrast; Nirvana 21.5'' ihtiyaç duyulan temel değerleri tek ekranda topluyor.
4-5 bin bandında Full HD monitör: Casper Nirvana 21,5'' (M.C215F-100) teknik özellikleri neler?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör, 21.5 inç düz ekranında 1920x1080 Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı ve 5ms tepki süresi sunuyor. Ekran 250 nit parlaklık, 3000:1 kontrast, NTSC %72 renk gamı ve 1.07 milyar renk (8 bit + FRC) değerleriyle listeleniyor. Kısacası 4-5 bin TL bandında Full HD monitör arayanın baktığı temel değerlerin hepsi tabloda yer alıyor.
|Özellik
|Casper Nirvana 21,5'' Monitör (M.C215F-100)
|Fiyat
|4.399 TL
|Ekran boyutu ve tipi
|21.5 inç, düz
|Çözünürlük
|FHD, 1920x1080
|Panel teknolojisi
|VA
|Yenileme hızı
|100Hz
|Tepki süresi
|5ms
|Parlaklık
|250 nit
|Kontrast oranı
|3000:1
|Renk gamı ve derinliği
|NTSC %72, 1.07 milyar renk (8 bit + FRC)
|Görüntüleme açısı
|Yatay 178°, dikey 178°
|En boy oranı
|16:9
|Göz konforu
|Anti Flickering, Low Blue Light
|Bağlantılar
|1x HDMI, 1x VGA
|Hoparlör
|2 adet, toplam 2W
|VESA ve stand
|75x75 mm, sabit stand
|Boyut ve ağırlık
|494.2 x 377.2 x 190 mm, 2.5 kg
|Kutu içeriği
|HDMI kablo, güç kablosu
|Garanti
|Fatura tarihinden itibaren 2 yıl
Casper Nirvana 21.5''teki 100Hz ve 5ms ne işe yarıyor?
Casper Nirvana 21.5''teki 100Hz yenileme hızı, ekrandaki görüntünün saniyede 100 kez yenilenmesi anlamına geliyor. Casper bu değeri 5ms tepki süresiyle birlikte, çalışırken işleri duraksatmayan ve film izlerken sahneyi hızıyla yakalayan bir deneyim olarak tanımlıyor. Excel'de sayfa kaydırırken ya da aksiyon sahnesi izlerken hareketin daha akıcı görünmesi buradan geliyor.
Casper Nirvana 21.5''in VA paneli dizi-film için ne fark yaratıyor?
Casper Nirvana 21.5''in VA paneli, Casper'a göre panel türleri arasında en yüksek kontrast oranına sahip teknoloji. Monitördeki 3000:1 kontrast değeri, karanlık sahnelerde siyahların ve renk tonlarının daha belirgin ayrışmasına yardımcı oluyor. 178x178 görüntüleme açısı da ekrana yandan bakıldığında renklerin korunmasını destekliyor; bu yüzden kanepeden ya da çapraz açıdan dizi izlerken işini kolaylaştırıyor.
Anti Flickering, Low Blue Light, Energy Star 8.0 sertifikası ve 2 yıl garantiyle Nirvana 21.5'' uzun süreli günlük kullanıma göre hazırlanmış.
Dahili çift hoparlör, HDMI-VGA girişleri ve 4.399 TL fiyatıyla Nirvana 21.5'' öğrenci bütçesine yakın duruyor; kullanıcılar da hoparlörü öne çıkarıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
4-5 bin TL'ye iş için fiyat/performans monitör olarak Casper Nirvana 21.5'' alınır mı?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör, 4.399 TL fiyatıyla 4-5 bin TL bandının içinde kalıyor ve bu bütçede Full HD çözünürlük, VA panel, 100Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast, dahili hoparlör ve 2 yıl garanti sunuyor. Ofis uygulamaları, e-posta, internet ve video toplantı gibi işler için temel ve sade bir monitör arayanlara uygun bir seçenek.
Casper Nirvana 21.5'' monitörün garantisi kaç yıl?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle geliyor. Casper ayrıca 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis gibi servis seçenekleri ve satın alma öncesi ve sonrası canlı destek sunuyor.
Casper Nirvana 21.5'' duvara monte edilebilir mi?
Evet, Casper Nirvana 21.5'' Monitör 75x75 mm VESA desteğine sahip ve Casper'a göre duvara monteli kullanıma uygun. Kutudan çıkan stand ise sabit tip.
Casper Nirvana 21.5'' monitörde sinyal yok hatası alırsam ne yapmalıyım?
Casper'ın SSS bölümüne göre sinyal yok hatası çoğunlukla hatalı ya da tam oturmamış kablo bağlantısından kaynaklanıyor. Casper Nirvana 21.5''in HDMI veya VGA kablosunu çıkarıp tekrar takmayı, farklı bir kabloyla denemeyi ve bilgisayardaki ekran kartı bağlantısını kontrol etmeyi öneriyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör, iş, ders ve dizi-film için dengeli bir temel monitör; ama her beklentiye aynı derecede cevap vermiyor. Satın almadan önce şu başlıklara göz atmakta fayda var:
- Rekabetçi oyuncular: 100Hz yenileme hızı günlük kullanım için akıcı, ama çok yüksek Hz arayan oyuncular için Casper'ın ürün gamında Excalibur monitörler ayrı konumlanıyor.
- Yükseklik veya açı ayarı isteyenler: Nirvana 21.5'' sabit standla geliyor; ergonomik ayar istiyorsan VESA uyumlu bir monitör kolu düşünebilirsin.
- DisplayPort veya USB-C bağlantı arayanlar: Monitörde yalnızca 1x HDMI ve 1x VGA girişi var.
- Büyük ekran veya 2K çözünürlük isteyenler: 21.5 inç ve Full HD değerler; geniş çalışma alanı ya da daha yüksek çözünürlük arayanlar için sınırlı kalabilir.
Sonuç: Casper Nirvana 21.5'' Monitör alınır mı?
Casper Nirvana 21.5'' Monitör; 4.399 TL fiyatı, Full HD VA paneli, 100Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi, 3000:1 kontrastı, Anti Flickering ve Low Blue Light özellikleri, dahili çift hoparlörü ve 2 yıl garantisiyle iş, ders ve dizi-film için 4-5 bin TL bandında uygun fiyatlı bir monitör arayanların kısa listesine girecek bir model. Öğrenciler, evden çalışanlar ve laptopuna ikinci ekran arayanlar için sade, yer kaplamayan ve kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilen bir seçenek.
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