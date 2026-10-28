“Cantillon Etkisi” Nedir? Ekonomiye Yeni Para Girdiğinde Neden Herkes Aynı Anda Zenginleşmiyor?

Ekonomiye yeni para girdiği zaman para toplumun bütün kesimlerini aynı şekilde etkilemez. Daha derine inerek anlatalım! Kavramı ortaya koyan Richard Cantillon, zamanında bizlere paranın sadece miktarla ilgili olmadığını gösterdi. Yani paranın ekonomiye nasıl girdiği ve kimlerin eline ilk olarak geçtiği de çok önemli.

Mesela piyasaya yeni para sürüldüğünde bu para ilk olarak bankalara, finans kuruluşlarına, kamu harcamaları aracılığıyla belirlenmiş olan işletmelere ya da kredi kullanan kişilerin ellerine ulaşabilir. Sonra bu kişiler, fiyatlar daha yükselmeden parayı kullanarak mal, hizmet ya da yatırım araçları satın alabilir. Ama paraya geç ulaşan insanlar aynı ürünü daha yüksek fiyata almak zorunda kalabilir. Yani paranın ekonomiye giriş sırası ve dağılım biçimi insanların kazançlarını ve kayıplarını etkiler.