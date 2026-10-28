“Cantillon Etkisi” Nedir? Ekonomiye Yeni Para Girdiğinde Neden Herkes Aynı Anda Zenginleşmiyor?
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Karmaşık ekonomik terimleri bir kenara bırakarak Cantillon Etkisi'nin günlük hayatımızı nasıl etkilediğine, satın alma gücü ve servet dağılımı gibi konularda ne kadar etkili olduğuna bakalım!
1. İlk olarak Cantillon Etkisi'nin ne olduğuna bakalım!
2. Peki, yeni para ilk kimin elinde toplanır?
3. Aklınıza fiyatların neden aynı anda yükselmediği sorusu gelmiş olabilir...
4. Maaşlar fiyatların gerisinde kalır mı?
5. Son olarak, zenginlerle dar gelirliler arasındaki farkı nasıl etkilediğine bakalım.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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