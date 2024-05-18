Cannes'dan Sete Koşan Deniz'den Oğlunu Isıran Mola'ya 18 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Cannes'dan Sete Koşan Deniz'den Oğlunu Isıran Mola'ya 18 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın ayaklarını ısırmaya doyamadı.
Şeyma Subaşı, yine şaşırtmadı ve gezmelere devam etti.
Pınar Deniz Cannes'dan dönüp sete koştu.
Danla Bilic yine atına koştu.
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina ile Almanya'ya uçtu.
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Taze anne Gonca Vuslateri, zannediyoruz ki "direniyorum" mesajı verdi.
Yasemin Şefkatli, hamileyken yiyemediklerinin tadını çıkardı.
Melis Sezen'den ayna pozu geldi.
Hande Erçel, Cannes havasından çıkamadı.
Demet Evgar, 44. yaş gününü Bahar setinde kutladı.
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Farah Zeynep Abdullah, açlık detoksuna girdiğini açıkladı.
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