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Cannes'dan Sete Koşan Deniz'den Oğlunu Isıran Mola'ya 18 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Cannes'dan Sete Koşan Deniz'den Oğlunu Isıran Mola'ya 18 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Ezgi Mola Pınar Deniz
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.05.2024 - 23:37

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın ayaklarını ısırmaya doyamadı.

Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın ayaklarını ısırmaya doyamadı.

Şeyma Subaşı, yine şaşırtmadı ve gezmelere devam etti.

Şeyma Subaşı, yine şaşırtmadı ve gezmelere devam etti.

Pınar Deniz Cannes'dan dönüp sete koştu.

Pınar Deniz Cannes'dan dönüp sete koştu.

Danla Bilic yine atına koştu.

Danla Bilic yine atına koştu.

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Kerimcan Durmaz, Samet Liçina ile Almanya'ya uçtu.
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Taze anne Gonca Vuslateri, zannediyoruz ki "direniyorum" mesajı verdi.

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Hande Erçel, Cannes havasından çıkamadı.

Hande Erçel, Cannes havasından çıkamadı.

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Demet Evgar, 44. yaş gününü Bahar setinde kutladı.
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Farah Zeynep Abdullah, açlık detoksuna girdiğini açıkladı.
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