Canlı Yayında ‘Yalancı’ Kavgası: Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü mü?
Canlı Yayında ‘Yalancı’ Kavgası: Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ile Görüştü mü?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ataşehir’de uzun süredir başkanlık yapan Battal İlgezdi’yi yeniden aday göstermeyince İlgezdi sert açıklamalar yaparak partiden istifa etmişti. Tv100 ekranlarındaki programa bağlanan Battal İlgezdi ile gazeteci Şaban Sevinç arasında ‘yalancılık’ tartışması yaşandı.
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Battal İlgezdi, CHP’de ‘Kürt ve Alevi’ tasviyesi yapıldığını iddia etmiş ve Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kendisinin adaylığını engellediğini iddia etmişti.
Battal İlgezdi, dün akşam Tv100 ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlandı ve gazeteci Şaban Sevinç ile tartıştı.
Sevinç, Battal İlgezdi’nin Ekrem İmamoğlu ile daha önce görüşme yaptığını ve adaylık için desteğini istediğini iddia etti.
İddiaları yalanlayan Battal İlgezdi ise Şaban Sevinç’i yalancılık ile suçladı.
İşte canlı yayında yaşananlar 👇
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