Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: 'Parti Üstü Güç' İması
Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: 'Parti Üstü Güç' İması
CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir dizi yeni açıklamada bulundu. İlgezdi, İmamoğlu'nun parti meclisi toplantısı öncesi kendisine birlikte çalışmak istemediğini söylediğini öne sürdü.
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmemesi sonrası 27 Ocak'ta CHP kurultayında eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğini ve Alevilere kıyım yapıldığını iddia ederek istifa etmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi ve Kürtlerin CHP'den tasviye edildiği iddialarını ise bugün reddetti. Özel, adaylıkların anketlere göre belirlendiği açıklamasını yineledi.
İlgezdi, gündem olan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İlgezdi, açıklamasında İmamoğlu için parti içinde 'karar merciği haline gelen güç' imasında bulundu.
Açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı: "26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı."
"Yüzyıllık Ulu Çınar olan Partimizin hukuki işleyişi ve parti kültüründe üst kurullarında karar alınmadan böylesi bir kararı tarafıma tebliğ etmeye İBB Başkanı'nın görev ve yetkisi yoktur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?"
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