Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Aldı: 'Parti Üstü Güç' İması

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir dizi yeni açıklamada bulundu. İlgezdi, İmamoğlu'nun parti meclisi toplantısı öncesi kendisine birlikte çalışmak istemediğini söylediğini öne sürdü.