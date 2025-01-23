Canlı Yayında Abdulkadir Selvi ile Tanju Özcan Tartışması: "İnsan Bu Kadar Vicdansız Olmaz"
Canlı Yayında Abdulkadir Selvi ile Tanju Özcan Tartışması: "İnsan Bu Kadar Vicdansız Olmaz"
Bolu’da yaşanan otel yangınında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan programın bağlanarak Abdulkadir Selvi ile tartışma yaşadı. Özcan, Selvi’nin açıklamaları ve ithamları karşısında “İnsan bu kadar da vicdansız olmaz” sözlerini kullandı.
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Gran Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası nedeniyle suçlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk yayınına bağlanarak otelin denetim yetkisinin belediyede olmadığını tekrarladı.
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Başkan Özcan, bu sırada Abdulkadir Selvi’nin açıklamalarına tepki da tepki gösterdi.
İşte ikili arasında canlı yayında yaşanan tartışma 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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