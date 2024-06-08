CANLI: Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de Karşı Karşıya
CANLI: Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de Karşı Karşıya
Fenerbahçe’de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de karşı karşıya geliyor.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un canlı yayında söylediklerini sayfamızdan takip edebilirsiniz 👇
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Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği HaberTürk canlı yayını başladı...
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