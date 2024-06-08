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CANLI: Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de Karşı Karşıya

CANLI: Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de Karşı Karşıya

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.06.2024 - 22:53 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 23:15

Fenerbahçe’de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk TV’de karşı karşıya geliyor. 

Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un canlı yayında söylediklerini sayfamızdan takip edebilirsiniz 👇

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Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği HaberTürk canlı yayını başladı...

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği HaberTürk canlı yayını başladı...

- Program başlarken Aziz Yıldırım Ali Koç'a 'gel öpüşelim başkan herkes görsün' dedi. İki başkan da ayağa kalkarak sarıldı.

Mehmet Akif Ersoy yayın öncesi son hazırlıkları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç da canlı yayın binasına geldi.

Canlı yayının olacağı HaberTürk binasına ilk gelen başkan Aziz Yıldırım oldu.

Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimlerden Emrah Tümay paylaştı.

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