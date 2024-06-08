Aziz Yıldırım Tarihi Teklifi Kabul Etti: Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Çıkıyor

Fenerbahçe’de yarın yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Ali Koç’un aylardır yaptığı ‘canlı yayına çıkalım’ çağrısına Aziz Yıldırımdan son dakika cevabı geldi. Yıldırım, Ali Koç’un teklifini kabul etti, ikili bu akşam canlı yayına çıkacak…

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrasında Ali Koç da bu akşam canlı yayına çıkmayı kabul etti. İkili SAAT 22:30'DA NOW'da karşı karşıya gelecek...