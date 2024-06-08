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Aziz Yıldırım Tarihi Teklifi Kabul Etti: Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Çıkıyor

Aziz Yıldırım Tarihi Teklifi Kabul Etti: Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Çıkıyor

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.06.2024 - 20:13 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 20:52

Fenerbahçe’de yarın yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Ali Koç’un aylardır yaptığı ‘canlı yayına çıkalım’ çağrısına Aziz Yıldırımdan son dakika cevabı geldi. Yıldırım, Ali Koç’un teklifini kabul etti, ikili bu akşam canlı yayına çıkacak… 

Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrasında Ali Koç da bu akşam canlı yayına çıkmayı kabul etti. İkili SAAT 22:30'DA NOW'da karşı karşıya gelecek...

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Fenerbahçe’de yarın yapılacak genel kurulda başkanlık yarışında Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de yarın yapılacak genel kurulda başkanlık yarışında Ali Koç ve Aziz Yıldırım karşı karşıya gelecek.

Ali Koç, aylardır Aziz Yıldırım ile karşılıklı konuşmak için kendisini canlı yayına davet ediyordu ancak Aziz Yıldırım kabul etmiyordu.

Ali Koç, aylardır Aziz Yıldırım ile karşılıklı konuşmak için kendisini canlı yayına davet ediyordu ancak Aziz Yıldırım kabul etmiyordu.

Yarın yapılacak seçim öncesinde Aziz Yıldırım’dan son dakika hamlesi geldi.

Yarın yapılacak seçim öncesinde Aziz Yıldırım’dan son dakika hamlesi geldi.

Ali Koç’un tarihini teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, rakibi ile birebir olarak canlı yayına çıkmayı kabul etti.

Ali Koç’un tarihini teklifini kabul eden Aziz Yıldırım, rakibi ile birebir olarak canlı yayına çıkmayı kabul etti.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız.”

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız.”
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