Canan Karatay’ı Programına Davet Eden Candaş Tolga Işık Aldığı Cevapla Şoke Oldu
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, YouTube’da programlarına devam ediyor. Işık, Canan Karatay’ı programına konuk almak için asistanı ile konuştuğunu açıkladı ve Karatay’ın YouTube programlarına kendisinin yerine tıp eğitimi olmayan asistanını gönderdiğini belirtti. Işık, “Canan Hanım’a tavsiyem isminin önündeki Dr’yi kaldırıp sonuna LTD. ŞTİ koysun. Zamanı gelmiş.” ifadelerini kullandı.
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Canan Karatay, yaptığı beslenme önerileriyle uzun zamandır en çok takip edilen doktorlardan biri olarak dikkat çekiyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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