article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Canan Karatay’ı Programına Davet Eden Candaş Tolga Işık Aldığı Cevapla Şoke Oldu

Canan Karatay’ı Programına Davet Eden Candaş Tolga Işık Aldığı Cevapla Şoke Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gazeteci Candaş Tolga Işık, YouTube’da programlarına devam ediyor. Işık, Canan Karatay’ı programına konuk almak için asistanı ile konuştuğunu açıkladı ve Karatay’ın YouTube programlarına kendisinin yerine tıp eğitimi olmayan asistanını gönderdiğini belirtti. Işık, “Canan Hanım’a tavsiyem isminin önündeki Dr’yi kaldırıp sonuna LTD. ŞTİ koysun. Zamanı gelmiş.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canan Karatay, yaptığı beslenme önerileriyle uzun zamandır en çok takip edilen doktorlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Canan Karatay, yaptığı beslenme önerileriyle uzun zamandır en çok takip edilen doktorlardan biri olarak dikkat çekiyor.

KAFA TV ile YouTube’da yayınlarına devam eden gazeteci Candaş Tolga Işık, programına konuk almak istediği Canan Karatay’ın asistanından aldığı ilginç cevabı X’teki hesabından paylaştı.

Karatay’ın asistanı, ünlü doktorun YouTube programlarına katılmadığını ve kendisinin gelebileceğini söylemiş. Canan Karatay’ın asistanının tıp eğitimi olmasa da “sağlık konusuna fazlasıyla hâkim olduğu” ifade ediliyor.

Candaş Tolga Işık, Canan Karatay cephesinden aldığı cevaba, “Canan Hanım’a tavsiyem isminin önündeki Dr’yi kaldırıp sonuna LTD. ŞTİ koysun. Zamanı gelmiş.” diyerek tepki gösterdi.

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Canan Karatay’ı programa davet etmek icin yardımcısını aradım. Asistanı tv mi youtube mu, youtube ise “Canan Hanım yerine ben geliyorum” dedi. “Siz hekim misiniz” diye sordum, “Diploma yok ama sağlık konusuna fazlasıyla hakimim” dedi. Canan Hanım’a tavsiyem ismininin önündeki Dr’yi kaldırıp sonuna LTD ŞTİ koysun. Zamanı gelmiş.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın