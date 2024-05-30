Cam Tavanları Kıranlar: Dünyada Çalışan Kadınlar İçin En İyi Ülkeler Hangileri?
Cam Tavanları Kıranlar: Dünyada Çalışan Kadınlar İçin En İyi Ülkeler Hangileri?
Cam tavan, kadınların iş hayatında karşılaştığı görünmez engelleri ifade eder. Dünyada cinsiyet eşitliğinde gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere halen büyük boşluklar bulunurken, çalışma hayatında kadınlar için en iyi ülkelerin ölçüldüğü endeks de bu konuda önemli bir göstergedir.
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Cam tavanları kırmaya kararlı kadınlar, yüzyıllardır bu konuda çok yol kat etti.
Bakalım bu ölçüde en iyi ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
İsveç, 84 puan ile OECD üyesi ülkeler içinde dünyada kadın çalışan olmak için en iyi ülke.
İzlanda, 78,7 puan ile ikinci sırada geliyor.
Finlandiya, 77,7 puan ile kadınların iş hayatında eşitliğe yakın olduğu yerlerden.
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Norveç, 76,9 puan ile 4. oluyor.
Fransa, kadın çalışanlar için dünyadaki en iyi 5. ülke
Danimarka'nın puanı 70.
Portekiz,69,5 puanla listenin 7.'si oluyor.
Belçika, 68,3 puan ile cam tavanları kırmaya çalışıyor.
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Yeni Zelanda ve Polonya, 68,2 puanla 9 ve 10. sıralarda yer alıyor.
OECD ülkelerinin ortalaması 59,6 puan oluyor.
Türkiye'nin puanı 35,7 olurken, 29 ülkenin bulunduğu listede, 27. sırada yer alıyor.
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