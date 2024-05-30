Cam Tavanları Kıranlar: Dünyada Çalışan Kadınlar İçin En İyi Ülkeler Hangileri?

İş hayatının halen kanayan yarası olan cinsiyet eşitsizliğinde, 2021 yılında cam tavan endeksine göre İskandinavya dünyada çalışan bir kadın olmak için en iyi yer olarak görülüyor. 100 üzerinden 84 puan alan İsveç de küresel açıdan bir kadının çalışabileceği en iyi ülke olurken, 'cam tavan endeksi', yüksek öğrenim, işgücüne katılım, ücret, çocuk bakımı maliyetleri, annelik ve babalık hakları, işletme-okul uygulamaları ve üst düzey işlerde temsile ilişkin verileri birleştirerek çalışan kadınların ortamını ölçüyor.