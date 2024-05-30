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Cam Tavanları Kıranlar: Dünyada Çalışan Kadınlar İçin En İyi Ülkeler Hangileri?

Cam Tavanları Kıranlar: Dünyada Çalışan Kadınlar İçin En İyi Ülkeler Hangileri?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 14:03

Cam tavan, kadınların iş hayatında karşılaştığı görünmez engelleri ifade eder. Dünyada cinsiyet eşitliğinde gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere halen büyük boşluklar bulunurken, çalışma hayatında kadınlar için en iyi ülkelerin ölçüldüğü endeks de bu konuda önemli bir göstergedir. 

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Cam tavanları kırmaya kararlı kadınlar, yüzyıllardır bu konuda çok yol kat etti.

Cam tavanları kırmaya kararlı kadınlar, yüzyıllardır bu konuda çok yol kat etti.

İş hayatının halen kanayan yarası olan cinsiyet eşitsizliğinde, 2021 yılında cam tavan endeksine göre İskandinavya dünyada çalışan bir kadın olmak için en iyi yer olarak görülüyor. 100 üzerinden 84 puan alan İsveç de küresel açıdan bir kadının çalışabileceği en iyi ülke olurken, 'cam tavan endeksi', yüksek öğrenim, işgücüne katılım, ücret, çocuk bakımı maliyetleri, annelik ve babalık hakları, işletme-okul uygulamaları ve üst düzey işlerde temsile ilişkin verileri birleştirerek çalışan kadınların ortamını ölçüyor.

Bakalım bu ölçüde en iyi ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Bakalım bu ölçüde en iyi ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Kaynak: Statista

İsveç, 84 puan ile OECD üyesi ülkeler içinde dünyada kadın çalışan olmak için en iyi ülke.

İsveç, 84 puan ile OECD üyesi ülkeler içinde dünyada kadın çalışan olmak için en iyi ülke.

İzlanda, 78,7 puan ile ikinci sırada geliyor.

İzlanda, 78,7 puan ile ikinci sırada geliyor.

Finlandiya, 77,7 puan ile kadınların iş hayatında eşitliğe yakın olduğu yerlerden.

Finlandiya, 77,7 puan ile kadınların iş hayatında eşitliğe yakın olduğu yerlerden.
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Norveç, 76,9 puan ile 4. oluyor.

Norveç, 76,9 puan ile 4. oluyor.

Fransa, kadın çalışanlar için dünyadaki en iyi 5. ülke

Fransa, kadın çalışanlar için dünyadaki en iyi 5. ülke

Danimarka'nın puanı 70.

Danimarka'nın puanı 70.

Portekiz,69,5 puanla listenin 7.'si oluyor.

Portekiz,69,5 puanla listenin 7.'si oluyor.

Belçika, 68,3 puan ile cam tavanları kırmaya çalışıyor.

Belçika, 68,3 puan ile cam tavanları kırmaya çalışıyor.
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Yeni Zelanda ve Polonya, 68,2 puanla 9 ve 10. sıralarda yer alıyor.

Yeni Zelanda ve Polonya, 68,2 puanla 9 ve 10. sıralarda yer alıyor.

OECD ülkelerinin ortalaması 59,6 puan oluyor.

OECD ülkelerinin ortalaması 59,6 puan oluyor.

Türkiye'nin puanı 35,7 olurken, 29 ülkenin bulunduğu listede, 27. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin puanı 35,7 olurken, 29 ülkenin bulunduğu listede, 27. sırada yer alıyor.
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