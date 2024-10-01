Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Maaşı ve Çalışma Saatleriyle İlgili Açıklama Yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Maaşı ve Çalışma Saatleriyle İlgili Açıklama Yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Bakan Işıkhan, 2024 yılında emekli olacak vatandaşlar ve 2025 yılında emekli olacak vatandaşların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.
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2024 ile 2025 yılında emekli olacak vatandaşların maaş farklarıyla ilgili soruya yanıt veren Işıkhan, bu konuda henüz bir netlik olmadığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.
Ayrıca Bakan Işıkhan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Son olarak, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.
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