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Çalışma Masanı Temiz ve Düzenli Tutacak 10 Yöntem

etiket Çalışma Masanı Temiz ve Düzenli Tutacak 10 Yöntem

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 13:01

Çalışma masasının düzenli ve temiz olması daha iyi çalışmak için şart! Daha temiz bir masa istiyorsan uygulayabileceğin bazı yöntemler var. Çalışma masanı nasıl temiz tutabileceğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Temiz bir masa için ilk yapman gereken masandaki gereksiz eşyaları kaldırmak.

Masayı kullandıkça zamanla üstünde eşyalar birikiyor. Bu eşyalar düzenli temizlenmediğinde sürekli birikiyor ve sonunda masa bir sürü gereksiz eşya ile dolu oluyor. Bu yüzden belirli aralıklarla masanda kullanmadığın ya da yakın bir zamanda kullanmayacağın tüm eşyalardan kurtulmalısın.

2. Masayı düzenledikten sonra yapılması gereken ise temizlik.

Masan artık gereksiz eşyalardan arınmış ve çok düzenli. Ama bu yetmez elbette. Bu düzeni sağladıktan sonra yapılması gereken güzel bir temizlik. Bunu da bir rutin haline getirmen gerek. Üç, dört günde bir ya da haftalık yapacağın bu temizlikte mutlaka tozları almalı ve masandaki çöpleri atmalısın.

3. Masayı temiz ve düzenli tutmanın en kolay yolu organizatör kullanmak.

Organizatörler her yerde olduğu gibi masalarda da çok kullanışlı. Masalara özel üretilen organizatörleri kullanırsan hep düzenli bir çalışma ortamın olabilir. Masa üstü organizerler sayesinde kırtasiye ürünlerini istediğin şekilde düzenleyebilirsin.

4. Masaları dağınık gösteren şey aslında kablolar!

Kullanılan cihazların her birinin ayrı ayrı kablosu oluyor. Masa ne kadar temiz olursa olsun bu kablolar yüzünden dağınık gözüküyor. Kablo dağınıklığına en iyi çözüm kablo tutucular ya da kablo organizerleri. Kabloları düzenli hale getiren ya da kutu içinde toplayarak dağınık görünümü ortadan kaldıran bu ürünler aynı zamanda kabloları da koruyor.

5. Masanın gereksiz eşyalardan arındırman gerektiğini söyledik zaten.

Bunun ötesinde minimalist bir yaklaşım benimseyerek masanın hiçbir zaman fazla eşyalarla dolu olmamasını sağlayabilirsin. Evdeki eşyalarda zaten minimalist bir tarzın varsa bunu çalışma masana da uygulamanı tavsiye ederiz!

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6. Masanda sürekli bir evrak yığılması varsa o zaman bir sistem kurma vaktin gelmiş demektir.

Dosyalar için bir sistem kurup düzenleme yaparsan masanda evraklar yığılmaz. Bunun için yapman gereken evrakları kategorilere ayırıp dosyalama yapman. Bu sayede çok daha düzenli bir masaya kavuşabilirsin. Eğer imkanın varsa belgeleri dijitale atıp orada saklaman tabii ki çok daha iyi olur!

7. Masanı toplamadan asla işten çıkmamalısın.

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O gün ne kadar çok iş yapıp yorulmuş olsan da masanı dağınık bırakıp gitmek olmaz. Sabah geldiğinde tertemiz ve düzenli bir masa görmek motivasyonunu artıracaktır. Bunun için yapman gereken çıkmadan önce kullandığın her şeyi yerine koyup şöyle masanı genel bir temizlemek.

8. Masanı temiz tutmak için kendine bir rutin oluşturabilirsin.

Her sabah işe geldiğinde 10 dakikanı masanı toplamaya ve düzenlemeye ayırabilirsin. Bunu bir rutin haline getirdiğinde masan her zamankinden daha temiz ve düzenli olacaktır.

9. Eğer imkanın varsa masanın yanındaki duvara raf ekleyerek kendine yer açabilirsin.

Masanda yeterli yer olmadığı için sürekli dağılıyor olabilir. Bu yüzden yer kazanmak için duvar rafı tercih edebilirsin. Duvara eklediğin yeni raflar sayesinde masanda fazlalık yapan kitap ya da klasörleri masandan kaldırabilirsin.

10. Eğer hala yoksa mutlaka bir çöp kutusu edinmen gerek.

Çöp kutusu olmadan bir masa düşünülemez. Çöp kutun yoksa hemen edinerek masanın daha temiz olmasını sağlayabilirsin. Bir çöp kutun olursa çıkan çöpleri anında atarak masanın kirlenmesini engelleyebilirsin.

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