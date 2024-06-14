Çalışma Masanı Temiz ve Düzenli Tutacak 10 Yöntem

Masan artık gereksiz eşyalardan arınmış ve çok düzenli. Ama bu yetmez elbette. Bu düzeni sağladıktan sonra yapılması gereken güzel bir temizlik. Bunu da bir rutin haline getirmen gerek. Üç, dört günde bir ya da haftalık yapacağın bu temizlikte mutlaka tozları almalı ve masandaki çöpleri atmalısın.