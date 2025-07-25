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Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Artıracağınızı Söylüyoruz!

etiket Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Artıracağınızı Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 15:31

İş yoğunluğu, mevsim koşulları, çalışma ortamının bazı durumlarda beklentiyi karşılamaması gibi sebepler çalışan motivasyonunu düşürür. Bu test, sizin ekip ruhunu nasıl yeniden alevlendireceğinizi söylüyor. Hadi bakalım, çalışanlarınızı motive etmek için nelere ihtiyacınız varmış, birlikte öğrenelim. 👇

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1. Sabah ofise girdiğinde çalışanlarının suratından düşen bin parça... İlk tepkin ne olur?

2. Ofise bir karaoke makinesi geldi, ekip ne yapmalı?

3. Bir çalışanın son zamanlarda biraz isteksiz. İlk adımın ne olur?

4. Ekip aylık hedefi tutturdu, ne yaparsın?

5. En iyi motivasyon kaynağı sence hangisi?

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6. Yeni bir haftaya nasıl başlarsın?

7. Ofiste çalışanlar arasında küçük bir tartışma çıktı. Ne yaparsın?

8. Son olarak, evden çalışmak mı yoksa ofisten mi?

Çalışanlarının dilinden anlaman gerek!

Sen çalışanlarının halinden anlıyor, onları can kulağıyla dinleyip ihtiyaçlarına göre aksiyon alıyorsun. Ama çalışanlarına yukardan bakmak yerine biraz daha aralarına karışmayı deneyebilirsin. Küçük sürprizlerle ofis rutinini eğlenceli hale getirebilir, çalışanlarını daha sık takdir edebilirsin. Böylece ekibin seni hem bir lider hem de arkadaş gibi görebilir. Biraz daha insan odaklı bir yönetici olursan, herkes için daha iyi olabilir.

Çalışanlarınla daha fazla vakit geçirmelisin.

Sen biraz, disiplinli ve sert tipte bir yöneticisin. Çoğu çalışanın seninle, işle ilgili konuları konuşurken bile çekiniyor. Zam, çalışma saatleri, iş yoğunluğu gibi konulardaki olumsuzluklar, son zamanlarda çalışanlarının motivasyonunu bayağı düşürmüş durumda. Böyle bir durumda, hem çalışanlarınız sizi yakından tanısın hem de keyifleri yerine gelsin diye farklı aktiviteler ayarlayabilirsin. Örneğin, ekibinle günübirlik bir gezi düzenleyebilir veya eğlenceli bir piknik organize edebilirsin. Tek yapman gereken biraz daha samimiyet!

Çalışanlarınla arandaki dengeyi kurman şart!

Sen, 'Hem iş, Hem huzur' mottosunun canlı hali gibisin. Fakat bunu hayata geçirmekte bazen zorlanabiliyorsun. Çalışanlarını ne fazla disipline boğmalı ne de aşırı rahat bırakmalısın. Ekip içi dinamikleri gözlemleyip, gerektiğinde araya girip gerektiğinde çekilebilmelisin. Bu yöneticilik tarzı, çalışanlarına güven verdiği gibi onların özgür hissetmesini de sağlar. Ayrıca iletişime açık ve çözüm odaklı olman da çalışanlarının motivasyonunu artırabilir. Bununla birlikte, bir karaoke gecesi ya da happy hour ekibi hiç beklemediği kadar mutlu edebilir. Unutma, küçük jestler, büyük motivasyonlar yaratır!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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