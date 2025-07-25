Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Artıracağınızı Söylüyoruz!

Sen çalışanlarının halinden anlıyor, onları can kulağıyla dinleyip ihtiyaçlarına göre aksiyon alıyorsun. Ama çalışanlarına yukardan bakmak yerine biraz daha aralarına karışmayı deneyebilirsin. Küçük sürprizlerle ofis rutinini eğlenceli hale getirebilir, çalışanlarını daha sık takdir edebilirsin. Böylece ekibin seni hem bir lider hem de arkadaş gibi görebilir. Biraz daha insan odaklı bir yönetici olursan, herkes için daha iyi olabilir.