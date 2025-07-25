Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Artıracağınızı Söylüyoruz!
İş yoğunluğu, mevsim koşulları, çalışma ortamının bazı durumlarda beklentiyi karşılamaması gibi sebepler çalışan motivasyonunu düşürür. Bu test, sizin ekip ruhunu nasıl yeniden alevlendireceğinizi söylüyor. Hadi bakalım, çalışanlarınızı motive etmek için nelere ihtiyacınız varmış, birlikte öğrenelim. 👇
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1. Sabah ofise girdiğinde çalışanlarının suratından düşen bin parça... İlk tepkin ne olur?
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2. Ofise bir karaoke makinesi geldi, ekip ne yapmalı?
3. Bir çalışanın son zamanlarda biraz isteksiz. İlk adımın ne olur?
4. Ekip aylık hedefi tutturdu, ne yaparsın?
5. En iyi motivasyon kaynağı sence hangisi?
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6. Yeni bir haftaya nasıl başlarsın?
7. Ofiste çalışanlar arasında küçük bir tartışma çıktı. Ne yaparsın?
8. Son olarak, evden çalışmak mı yoksa ofisten mi?
Çalışanlarının dilinden anlaman gerek!
Çalışanlarınla daha fazla vakit geçirmelisin.
Çalışanlarınla arandaki dengeyi kurman şart!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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