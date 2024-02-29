Çağlar Ertuğrul'un Kendince Zendaya'yla Mesajlaştığı Anları Paylaşması Görenleri Kahkahaya Boğdu!
Çağlar Ertuğrul'un Kendince Zendaya'yla Mesajlaştığı Anları Paylaşması Görenleri Kahkahaya Boğdu!
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un esprili bir yanının olduğunu artık hepimiz çok yakından biliyoruz. Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerini güldüren Çağlar Ertuğrul, bu kez şakasında ülke sınırlarını aştı. Zendaya ile 'sözde' konuşması herkesi kahkahaya boğdu.
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Son yılların en beğenilen oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, hem yakışıklılığı hem de oyunculuk konusundaki yeteneğiyle göz dolduruyor.
Özellikle hayranları tarafından esprili bir karaktere sahip olduğu bilinen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini güldürüyor.
10 parmağında 10 marifet diyebileceğimiz Ertuğrul, bu kez yaptığı şakayla ülke sınırlarını aştı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Dune filmini izlerken Zendaya'yı etiketleyerek "gişeniz bol olsun bro" yazan ünlü oyuncu,
Bir sonraki paylaşımında da Zendaya'dan cevap gelmiş gibi gösterdi 😅
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Zendaya'ya "Cnm çok saol 11 martta oyununzun galasına geliorm" yazdıran Ertuğrul, herkesi kahkahaya boğdu!
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