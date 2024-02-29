Çağlar Ertuğrul'un Kendince Zendaya'yla Mesajlaştığı Anları Paylaşması Görenleri Kahkahaya Boğdu!

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un esprili bir yanının olduğunu artık hepimiz çok yakından biliyoruz. Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerini güldüren Çağlar Ertuğrul, bu kez şakasında ülke sınırlarını aştı. Zendaya ile 'sözde' konuşması herkesi kahkahaya boğdu.