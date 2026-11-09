Ruhun Hidrodinamiği: Bardak Ne Zaman Taşar, Ne Zaman Patlar?

Odam son derece sakindi. Dışarıda yağmur damlalarının çatıya vurarak oluşturduğu senfoniden başka tek bir ses yoktu. Ancak bu sükûnetin ve sakinliğin hemen altında masamdaki bardak ve içerisindeki yarım su, zihnimin ve ruhumun girintili çıkıntılı dehlizlerinde bana çağrışımlar yaptırarak, görünmez bir hidrodinamik kanunun tıkır tıkır işlediğini hatırlattı.

Bu hatırlatma, insan zihninin, dış dünyadan gelen her bir maruziyeti, her bir uyarıcıyı, her bir beklentiyi ve kırgınlığı sessiz sedasız içine alan devasa, gizemli bir hazne olduğu gerçeği. Ve bizler, akıp giden hayatın hengâmesi içinde her gün o haznemize, o bardağımıza yeni birer damla düşürüyoruz…

Bazen trafikte yutulan haklı bir sitemdir o damla; bazen sevdiklerimizi kırmamak adına 'neyse' deyip sineye çektiğimiz incitici bir cümle... Bazen mesleki sorumlulukların arasında ezilirken 'bunu da ben sırtlayayım, düzen bozulmasın' diyerek üstlendiğimiz fazladan bir yüktür; bazen de anlaşılmadığımızı hissettiğimiz anlarda yuttuğumuz o acı yutkunmadır. Ve çok daha fazlası düşürür o damlaları bardağımıza…

Yüzeyden bakıldığında her şey kontrol altındadır. Etrafımızdaki insanlar bizim ne kadar güçlü, ne kadar idare edici, ne kadar uyumlu veya sarsılmaz olduğumuzu düşünürler. Bardağın dışı pürüzsüzdür, pırıl pırıldır; ancak içeride, su seviyesi milim milim yükselmekte, görünmez bir basınç ve artan hacim zorlamaktadır bardağı.

İşte tam bu eşikte, insan psikolojisinin en trajik kırılma noktalarından biri yaşanır. Kapasite dolduğunda her bünye aynı reaksiyonu vermez. İnsanın karakter yapısı, çocukluk şemaları, savunma mekanizmaları ve duygusal esneklik kapasitesi (resilience), o bardağın vereceği nihai tepkiyi belirler. Kimi insanlarda bu birikim kenarlardan sızarak sessizce ve kimseye fark ettirmeden, kimi insanlarda ise yıkıcı bir 'taşma' halini alırken; kimilerinde ise içerideki sıkışmışlığın yarattığı devasa basınçla ani, fırtınalı ve yıkıcı bir 'patlama' ile sonuçlanır.