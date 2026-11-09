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Endokrinoloji Uzmanı Türk Yemeklerinin Nasıl Daha Az Kilo Aldıracağını Açıkladı

Endokrinoloji Uzmanı Türk Yemeklerinin Nasıl Daha Az Kilo Aldıracağını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:56
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Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yüksel Altuntaş, Türk mutfağının sevilen tencere yemeklerini daha az kilo aldırarak tüketmenin yolunu tek bir tabloyla anlattı.

Altuntaş'ın X hesabından paylaştığı tabloda kuru fasulyeden sulu köfteye kadar 16 yemeğin yanında tercih edilmesi ve kaçınılması gerekenler tek tek sıralanıyor. Uzmana göre asıl mesele yemeğin kendisinden çok yanında ne yediğiniz.

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Dr. Yüksel Altuntaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım:

Sorun yemekte değil, yanındaki pilav ve ekmekte

Sorun yemekte değil, yanındaki pilav ve ekmekte

Altuntaş'ın tablosu önce tencere yemeklerinin neden kilo aldırabildiğini sıralıyor. Listenin başında ekmek ve pilavla birlikte gelen yüksek karbonhidrat yükü var. Bunu fazla yağ kullanımı (özellikle kızartma ve kavurma), patates, pirinç ve makarna gibi nişastalı malzemeler, büyük porsiyonlar ve sık tüketim izliyor.

Tabloya göre bu kombinasyon kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu da daha fazla insülin salgılanmasına ve sonuçta yağ depolanmasına yol açıyor.

Uzmanın daha az kilo almak için önerdiği temel ilkeler şöyle:

  • Porsiyon kontrolü: 1 kepçe (150-200 gram) tencere yemeği

  • Sebze ağırlıklı seçim: Etli sebze, bakliyat, zeytinyağlılar

  • Doğru garnitür: Salata, yoğurt, cacık, turşu, zeytinyağlı ya da haşlanmış sebze

  • Sınırlı ve doğru karbonhidrat: Bulgur, tam tahıl, esmer pirinç

  • Yavaş yeme: İyi çiğneyip doyunca bırakmak

  • Sağlıklı pişirme: Haşlama, zeytinyağlı ve tencere usulü; kızartmadan kaçınmak

Bakliyat yemeklerinin yanına pilav yerine yoğurt ve salata

Bakliyat yemeklerinin yanına pilav yerine yoğurt ve salata

Kuru fasulye-pilav ikilisi sofraların klasiği olsa da tablo bu eşleşmeyi listenin 'kaçınılacaklar' kısmına koyuyor. Bakliyat yemeklerinin hepsinde pirinç pilavı ve ekmek uzak durulması gerekenler arasında. Önerilen eşleşmeler ise şöyle:

  • Kuru fasulye: Cacık ve salata, turşu, köz sebze

  • Nohut yemeği: Yoğurt ve salata, köz sebze, roka ya da soğan salatası

  • Mercimek yemeği: Yoğurt ve salata, turşu, köz sebze

  • Etli nohut ve sebze: Salata ve turşu, yoğurt, köz sebze

Tabloda bu dört yemeğin hiçbirinin yanında bulgur bile önerilmiyor. Pilavın yerini tamamen yoğurt, salata ve köz sebze alıyor.

Sebze yemeklerinde bulgura izin var ama az miktarda

Sebze yemeklerinde bulgura izin var ama az miktarda

Sebze yemeklerinde de pirinç pilavı ve ekmek önerilmiyor. Ancak bazı yemeklerin yanında az miktarda bulgur pilavına yer veriliyor:

  • Etli sebze (patates, bezelye): Mevsim salatası, cacık, yoğurt

  • Taze fasulye: Yoğurt ve salata, az miktarda bulgur, turşu

  • Bamya: Yoğurt ve roka salatası, köz sebze, cacık

  • Türlü: Yoğurt, zeytinyağlı salata, az miktarda bulgur

  • Ispanak (etli ya da kıymalı): Yoğurt, lahana salatası, turp salatası

  • Zeytinyağlı kabak: Yoğurt, domates salatası, az miktarda bulgur

  • Sebze yemeği (patlıcan, kabak, karnabahar): Yoğurt, mevsim salatası, az miktarda bulgur

Tabloda neredeyse her yemeğin yanında yoğurt ya da cacık bulunuyor. Uzman bunları daha tok tutan ve daha az kalorili garnitürler olarak öneriyor.

Karnıyarık, dolma ve sarmanın yanına ayrıca pilav koymayın

Karnıyarık, dolma ve sarmanın yanına ayrıca pilav koymayın

İçi doldurulan yemeklerde de benzer bir tablo var. Dolma ve sarmada özellikle 'yanında' pirinç pilavı uyarısı yapılıyor. Bu yemeklerin içinde zaten pirinç bulunduğu için ayrıca pilav eklemek gereksiz bir karbonhidrat yükü anlamına geliyor.

  • Karnıyarık: Cacık ve salata, köz biber, yoğurt

  • Dolma: Cacık, mevsim salatası, turşu

  • Lahana ya da yaprak sarma: Yoğurt, salata, turşu

  • Zeytinyağlı enginar: Yoğurt, roka salatası, az miktarda bulgur

Bu yemeklerin hepsinde de ekmek kaçınılması gerekenler arasında yer alıyor.

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Sulu köfte ve porsiyon ölçüleri

Sulu köfte ve porsiyon ölçüleri

Listenin son yemeği sulu köfte. Tabloya göre sulu köftenin yanına salata, cacık ve zeytinyağlı sebze yakışıyor. Pirinç pilavı ve ekmek ise burada da önerilmiyor.

Altuntaş, pilavı ve ekmeği tamamen yasaklamıyor ama miktar için net ölçüler veriyor:

  • Tencere yemeği: 1 kepçe (150-200 gram)

  • Bulgur pilavı: 3-4 kaşık (80-100 gram)

  • Pirinç pilavı: 2-3 kaşık (60-80 gram)

  • Tam tahıllı ekmek: 1 ince dilim (25 gram)

  • Zeytinyağı: Günde 2-3 yemek kaşığı (20-30 ml)

Pişirme yöntemi de en az garnitür kadar önemli

Pişirme yöntemi de en az garnitür kadar önemli

Tablonun son bölümü yemeğin nasıl pişirildiğine odaklanıyor. Altuntaş'ın önerileri şöyle:

  • Zeytinyağını ölçülü kullanın, yemekte 2-3 yemek kaşığını geçmeyin.

  • Kavurma yerine haşlama, tencere ve fırında pişirme yöntemlerini tercih edin.

  • Patates, pirinç ve makarna miktarını azaltın, sebze miktarını artırın.

  • Beyaz un ve pirinç yerine bulgur, tam tahıl ya da karabuğday kullanın.

  • Tencere yemeklerini mutlaka sebze ve lifli salata ile tamamlayın.

Uzmanın vardığı sonuç, tencere yemeklerinin doğru seçimler ve garnitürlerle keyifle ve daha az kilo alarak tüketilebileceği. Sebze, bakliyat ve zeytinyağlıları 'tok tutan ve kalorisi dengeli' yemekler olarak tanımlayan Altuntaş, porsiyon kontrolü ve yavaş yemeyi de kilo kontrolünün en önemli adımları arasında sayıyor.

Not: Bu öneriler genel tavsiye niteliğinde. Diyabet ya da başka bir sağlık sorunu olanların kişisel beslenme planı için hekimine veya diyetisyenine danışması gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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