Endokrinoloji Uzmanı Türk Yemeklerinin Nasıl Daha Az Kilo Aldıracağını Açıkladı

Altuntaş'ın tablosu önce tencere yemeklerinin neden kilo aldırabildiğini sıralıyor. Listenin başında ekmek ve pilavla birlikte gelen yüksek karbonhidrat yükü var. Bunu fazla yağ kullanımı (özellikle kızartma ve kavurma), patates, pirinç ve makarna gibi nişastalı malzemeler, büyük porsiyonlar ve sık tüketim izliyor.

Tabloya göre bu kombinasyon kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu da daha fazla insülin salgılanmasına ve sonuçta yağ depolanmasına yol açıyor.

Uzmanın daha az kilo almak için önerdiği temel ilkeler şöyle: