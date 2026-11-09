Endokrinoloji Uzmanı Türk Yemeklerinin Nasıl Daha Az Kilo Aldıracağını Açıkladı
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Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Yüksel Altuntaş, Türk mutfağının sevilen tencere yemeklerini daha az kilo aldırarak tüketmenin yolunu tek bir tabloyla anlattı.
Altuntaş'ın X hesabından paylaştığı tabloda kuru fasulyeden sulu köfteye kadar 16 yemeğin yanında tercih edilmesi ve kaçınılması gerekenler tek tek sıralanıyor. Uzmana göre asıl mesele yemeğin kendisinden çok yanında ne yediğiniz.
Sorun yemekte değil, yanındaki pilav ve ekmekte
Bakliyat yemeklerinin yanına pilav yerine yoğurt ve salata
Sebze yemeklerinde bulgura izin var ama az miktarda
Karnıyarık, dolma ve sarmanın yanına ayrıca pilav koymayın
Sulu köfte ve porsiyon ölçüleri
Pişirme yöntemi de en az garnitür kadar önemli
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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