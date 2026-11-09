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Yeşil Bilişim (Green Computing / Green IT) Nedir?

etiket Yeşil Bilişim (Green Computing / Green IT) Nedir?

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
09.11.2026 - 13:09
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Bilgisayar ve bilgi teknolojileri (BT) kaynaklarının çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen, tasarım, üretim, kullanım ve imha süreçlerinin tamamını kapsayan sürdürülebilir bir teknoloji yaklaşımıdır. Temel amacı, hızla büyüyen dijital dünyanın karbon ayak izini azaltmak, enerji verimliliğini maksimuma çıkarmak ve tehlikeli e-atık miktarını kontrol altına almaktır.

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Peki Yeşil Bilişimin Temel Sütunları Nelerdir?

Peki Yeşil Bilişimin Temel Sütunları Nelerdir?

  • Yeşil Tasarım: Enerji tasarruflu ve çevre dostu bilgisayarlar, sunucular ve soğutma sistemleri tasarlamak.

  • Yeşil Üretim: Elektronik bileşenlerin üretiminde atık maddeleri azaltmak ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak.

  • Yeşil Kullanım: Bilgisayar ve veri merkezlerinin günlük operasyonlarında enerji tüketimini minimumda tutmak.

  • Yeşil İmha: Kullanım ömrünü tamamlamış e-atıkları çevreye zarar vermeden geri dönüştürmek veya yeniden kullanmak

Günlük Hayatta ve Kurumlarda Nasıl Uygulanır?

  • Bulut Bilişime Geçiş: Şirketlerin kendi bünyelerinde yüksek enerji harcayan fiziksel sunucular barındırması yerine, optimize edilmiş bulut veri merkezlerini tercih etmesi.

  • Eko-Etiketli Ürün Tercihi: Elektronik cihaz alımlarında Energy Star gibi enerji tasarrufu tescilli veya eko-etiketli donanımların seçilmesi. 

  • Sürdürülebilir Web Tasarımı: Daha az veri transferi gerektiren, hafif kodlanmış ve karanlık mod opsiyonlu web siteleri tasarlayarak cihazların harcadığı pil ömrünü azaltmak. 

  • Güç Yönetimi: Kullanılmayan bilgisayarların otomatik uyku moduna geçmesini sağlamak ve akıllı güç dağıtım üniteleri kullanmak.

Dünyadan Popüler Örnekler Vermek Gerekirse;

Dünyadan Popüler Örnekler Vermek Gerekirse;

Volkswagen ID.3 Eco-Friendly Web Sitesi: 

Volkswagen, elektrikli aracı ID.3'ün tanıtımı için tamamen sürdürülebilir kurallarla tasarlanmış bir web sitesi hazırladı. 

Sitede hiç görsel (fotoğraf) kullanılmadı; tüm görseller saf CSS kodlarıyla çizilmiş vektörlerden oluşturuldu. Bu sayede sayfa boyutu standart bir web sitesine göre %99 oranında daha küçük oldu ve veri transferi neredeyse sıfıra indirildi.

Low-tech Magazine: 

Sürdürülebilirlik üzerine yayın yapan bu dijital dergi, radikal bir kararla web sitesini tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir sunucuya taşıdı. Sitenin tasarımı da bu felsefeye göre optimize edildi: Sayfa arka planları ham renkte bırakıldı, görseller pikselli (dithered) siyah-beyaz formatta yüklendi ve harici hiçbir yazı tipi (font) kullanılmadı. Eğer sunucunun bulunduğu bölgede hava uzun süre kapalı olursa web sitesi geçici olarak çevrimdışı kalıyor; bu da dijital tüketimin doğaya bağlılığını gösteren harika bir farkındalık örneğidir.

Organic Basics (Sürdürülebilir E-Ticaret): 

İç giyim markası Organic Basics, normal e-ticaret sitelerinin yarattığı veri yoğunluğunu azaltmak için 'Low Impact' (Düşük Etkili) alternatif bir web sitesi geliştirdi. Bu site, kullanıcının cihazındaki işlemci gücünü yormamak için veri yoğun animasyonları ve büyük ürün videolarını tamamen engelliyor. Kullanıcı bir görseli görmek istemediği sürece görseller yüklenmiyor (istek üzerine yükleme) ve sitenin sağ köşesinde anlık olarak harcanan karbon miktarı gösteriliyor.

Wikipedia: 

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olmasına rağmen karbon ayak izi oldukça düşüktür. Bunun sebebi Wikipedia'nın yıllardır sürdürdüğü minimalist ve metin odaklı altyapısıdır. Karmaşık script'ler, reklam izleyicileri (trackers) ve ağır kütüphaneler barındırmaz. Neredeyse tamamen düz metin ve optimize edilmiş CSS kullanır.

Türkiye'den Örnekler ve Uygulamalar;

Türkiye'den Örnekler ve Uygulamalar;
  • Yeşil Bilişim Derneği Portalı:

Türkiye'de bu bilinci yaymak amacıyla kurulan yeşilbilişim.org gibi yapılar, kendi web sitelerinde koyu tema (Dark Mode) opsiyonları, sistem fontları ve minimum JavaScript kütüphanesi kullanarak yerel alanda düşük karbon salınımlı site mimarisine örnek teşkil etmektedir.

  • E-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr):

Doğrudan bir 'yeşil site' reklamıyla çıkmasa da e-Devlet, minimalist arayüz tasarımı, az yer kaplayan ikon yapısı ve metin odaklı bilgi sunumu sayesinde milyonlarca kullanıcının aynı anda minimum veri transferiyle işlem yapmasını sağlar. Bu durum hem devlet sunucularının enerji tasarrufu yapmasını sağlar hem de Türkiye genelindeki mobil internet hatlarındaki yükü ve enerji tüketimini azaltır.

Yukarıdaki başarılı örneklerin tümü şu 3 temel teknik kuralı uygulamaktadır:

  • İçerik Dağıtım Ağları (CDN): 

Veriyi kullanıcının bilgisayarına en yakın lokasyondaki sunucudan göndererek internet kabloları ve santrallerindeki veri trafiğini azaltırlar.

  • Yazı Tipi (Font) Tasarrufu: 

Dışarıdan 4-5 farklı font stili yüklemek yerine, işletim sistemlerinin kendi fontlarını (System Fonts) çağırarak sayfa açılış hızını maksimuma çıkarırlar.

  • Veri Takipçilerinin (Tracker) Engellenmesi: 

Sitelere eklenen onlarca reklam ve analitik takip kodu, arka planda sürekli veri alışverişi yaparak cihazların pillerini hızla tüketir. Sürdürülebilir siteler bu takipçileri minimumda tutar.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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