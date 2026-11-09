Yeşil Bilişim (Green Computing / Green IT) Nedir?

Volkswagen ID.3 Eco-Friendly Web Sitesi:

Volkswagen, elektrikli aracı ID.3'ün tanıtımı için tamamen sürdürülebilir kurallarla tasarlanmış bir web sitesi hazırladı.

Sitede hiç görsel (fotoğraf) kullanılmadı; tüm görseller saf CSS kodlarıyla çizilmiş vektörlerden oluşturuldu. Bu sayede sayfa boyutu standart bir web sitesine göre %99 oranında daha küçük oldu ve veri transferi neredeyse sıfıra indirildi.

Low-tech Magazine:

Sürdürülebilirlik üzerine yayın yapan bu dijital dergi, radikal bir kararla web sitesini tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir sunucuya taşıdı. Sitenin tasarımı da bu felsefeye göre optimize edildi: Sayfa arka planları ham renkte bırakıldı, görseller pikselli (dithered) siyah-beyaz formatta yüklendi ve harici hiçbir yazı tipi (font) kullanılmadı. Eğer sunucunun bulunduğu bölgede hava uzun süre kapalı olursa web sitesi geçici olarak çevrimdışı kalıyor; bu da dijital tüketimin doğaya bağlılığını gösteren harika bir farkındalık örneğidir.

Organic Basics (Sürdürülebilir E-Ticaret):

İç giyim markası Organic Basics, normal e-ticaret sitelerinin yarattığı veri yoğunluğunu azaltmak için 'Low Impact' (Düşük Etkili) alternatif bir web sitesi geliştirdi. Bu site, kullanıcının cihazındaki işlemci gücünü yormamak için veri yoğun animasyonları ve büyük ürün videolarını tamamen engelliyor. Kullanıcı bir görseli görmek istemediği sürece görseller yüklenmiyor (istek üzerine yükleme) ve sitenin sağ köşesinde anlık olarak harcanan karbon miktarı gösteriliyor.

Wikipedia:

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olmasına rağmen karbon ayak izi oldukça düşüktür. Bunun sebebi Wikipedia'nın yıllardır sürdürdüğü minimalist ve metin odaklı altyapısıdır. Karmaşık script'ler, reklam izleyicileri (trackers) ve ağır kütüphaneler barındırmaz. Neredeyse tamamen düz metin ve optimize edilmiş CSS kullanır.