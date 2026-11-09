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Otomotiv Devi Çim Biçme İşini 100 Koyuna Devretti

Otomotiv Devi Çim Biçme İşini 100 Koyuna Devretti

Volkswagen
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 13:07
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Volkswagen'in Polonya'daki fabrikasının güneş enerjisi santralinde panellerin altındaki otları artık yaklaşık 100 koyun kısa tutuyor. Proje, enerji üretimiyle hayvancılığı aynı arazide buluşturuyor.

İşte detaylar...

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Koyunlar, Września'daki fabrikanın 31 binden fazla panelli santralinde otluyor.

Koyunlar, Września'daki fabrikanın 31 binden fazla panelli santralinde otluyor.

Santral 27 hektarı aşan bir alana yayılıyor ve 18,3 megavat güce sahip. Güneşli günlerde fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor, yıllık tüketimin ise yaklaşık dörtte birini sağlıyor.

Normalde panellerin altındaki otlar düzenli olarak makinelerle biçiliyor. Çok uzayan otlar bakımı zorlaştırabiliyor, yangın riskini artırabiliyor, hatta panellerin alt kısımlarını gölgeleyebiliyor.

Paneller koyunlara gölge ve kötü havaya karşı korunak sağlıyor.

Paneller koyunlara gölge ve kötü havaya karşı korunak sağlıyor.

Koyunlar panel sıraları arasında dolaşarak otları kısa tutuyor, böylece makinelerle biçme ihtiyacı azalıyor. Sürünün sahibine göre hayvanlar yeni ortamlarına çok çabuk alıştı; küçük gruplara ayrılıp sakin sakin otlamaya başladılar.

Projede bölgeye özgü bir ırk olan Wielkopolska koyunları kullanılıyor. Koyunların otlatma sezonu boyunca, sonbahara kadar alanda kalması planlanıyor.

Bilim insanları otlatmanın toprağa ve biyolojik çeşitliliğe etkisini inceliyor.

Bilim insanları otlatmanın toprağa ve biyolojik çeşitliliğe etkisini inceliyor.

Projeyi Poznań Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar da takip ediyor. Hayvanların refahı, sürünün davranışı, bitki örtüsü, toprak kalitesi ve panellerin altındaki mikroklima izleniyor. Panellerin gölgesinin koyunlarda sıcak stresini azaltıp azaltmadığı da araştırılıyor.

Aynı arazinin hem enerji üretimi hem de tarım ve hayvancılık için kullanıldığı bu yönteme agrivoltaik deniyor.

Yöntem her güneş santralinde kendiliğinden işe yaramıyor.

Yöntem her güneş santralinde kendiliğinden işe yaramıyor.

Sürünün bakıma, suya, düzenli sağlık kontrollerine ve uygun çitlere ihtiyacı var. Alanın hem hayvanlar hem de santralin altyapısı için güvenli olduğunun da değerlendirilmesi gerekiyor.

Çok fazla koyun, bakımsızlık ya da iyi hazırlanmamış bir arazi, faydadan çok sorun getirebiliyor. Bu yüzden benzer projelerin başka santrallerde de yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını araştırmanın sonuçları gösterecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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