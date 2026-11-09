Otomotiv Devi Çim Biçme İşini 100 Koyuna Devretti

Sürünün bakıma, suya, düzenli sağlık kontrollerine ve uygun çitlere ihtiyacı var. Alanın hem hayvanlar hem de santralin altyapısı için güvenli olduğunun da değerlendirilmesi gerekiyor.

Çok fazla koyun, bakımsızlık ya da iyi hazırlanmamış bir arazi, faydadan çok sorun getirebiliyor. Bu yüzden benzer projelerin başka santrallerde de yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını araştırmanın sonuçları gösterecek.