Otomotiv Devi Çim Biçme İşini 100 Koyuna Devretti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Volkswagen'in Polonya'daki fabrikasının güneş enerjisi santralinde panellerin altındaki otları artık yaklaşık 100 koyun kısa tutuyor. Proje, enerji üretimiyle hayvancılığı aynı arazide buluşturuyor.
İşte detaylar...
Koyunlar, Września'daki fabrikanın 31 binden fazla panelli santralinde otluyor.
Paneller koyunlara gölge ve kötü havaya karşı korunak sağlıyor.
Bilim insanları otlatmanın toprağa ve biyolojik çeşitliliğe etkisini inceliyor.
Yöntem her güneş santralinde kendiliğinden işe yaramıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın