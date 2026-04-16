Çağatay Ulusoy Kimlerle Aşk Yaşadı? Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 00:41

Türkiye’nin en başarılı ve gizemli jönlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, her projesiyle olay yaratmaya devam ediyor. 'Best Model' birinciliğinden dijital platformların zirvesine uzanan bu başarı öyküsünde, sadece oyunculuğu değil, yaşadığı aşklar ve lüks yaşantısı da merak konusu. 2026 yılına damga vuran yeni projelerinden, bugüne kadar kalbini çalan isimlere kadar Çağatay Ulusoy hakkında bilmek istediğiniz her şeyi bu yazıda topladık.

Çağatay Ulusoy’un Biyografisi, Kimdir?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Çağatay Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni bir aileden gelmektedir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde eğitim alırken bir yandan da modellik yapmaya başlayan Ulusoy, 2010 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın yapıldığı akşam 'Adını Feriha Koydum' dizisinden teklif almasıyla hayatı bir gecede değişti ve Türkiye’nin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Çağatay Ulusoy’un Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Çağatay Ulusoy, kariyeri boyunca kendisini sürekli yenileyerek 'sadece yakışıklı bir model' olmadığını kanıtladı.

  • Adını Feriha Koydum: Emir Sarrafoğlu karakteriyle genç kızların sevgilisi oldu.

  • Medcezir: Bu diziyle tarzını değiştirdi ve oyunculuk çıtasını yukarı taşıdı.

  • İçerde: Sarp Yılmaz rolüyle aksiyon türünde de ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi.

  • Hakan: Muhafız: Netflix’in ilk Türk orijinal dizisiyle dünyaya açıldı ve global bir yıldız haline geldi.

  • Terzi ve Gaddar: Son yıllarda hem dijitalde hem televizyonda karakter odaklı rolleriyle başarısını pekiştirdi.

  • Eşref Rüya: Kanal D’de yayınlanmaya devam eden son projesi Eşref Rüya ile reyting rekorları kırılmasına vesile oldu.

Çağatay Ulusoy’un Özel Hayatı: Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Aşkları

Çağatay Ulusoy, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de aşkları her zaman manşetleri süsledi. Kariyerinin başında partneri Hazal Kaya ile adı anılsa da, en çok konuşulan ilişkilerinden biri 'Medcezir' setinde filizlenen ve uzun süre devam eden Serenay Sarıkaya aşkı oldu. İkilinin uyumu hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ardından ünlü oyuncu Duygu Sarışın ile tam 7 yıl süren, bir dargın bir barışık giden uzun soluklu bir ilişki yaşadı. Son olarak ise bir süredir Aslıhan Malbora ile sevgili.

Çağatay Ulusoy’un Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

Çağatay Ulusoy, sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da en yüksek bölüm başı ücret alan aktörlerin başında geliyor. Los Angeles’ta bir evi bulunan ve lüks tekne tutkusuyla bilinen oyuncunun serveti, yer aldığı reklamlar ve global projeler sayesinde 2026 yılı itibarıyla dudak uçuklatan seviyelere ulaşmış durumda.

Son Projesi: Eşref Rüya izleyici karşısına çıkan Ulusoy, dizinin üçüncü sezon kararı almasıyla birlikte bir süre daha bu projede olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Çağatay Ulusoy aslen nereli?

Babası Bulgaristan göçmeni, annesi Boşnak kökenlidir. Kendisi İstanbul doğumludur.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın neden ayrıldı?

Çift, uzun yıllar süren ilişkilerini 'evlilik yolunda ilerleyemedikleri' ve zamanla yıprandıkları gerekçesiyle karşılıklı olarak sonlandırmıştır.

Çağatay Ulusoy şu an kaç yaşında?

1990 doğumlu olan yakışıklı oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi ne?

Şu an için Eşref Rüya dizisiyle devam ediyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
