Etler buzluğa bir öğünde tüketilecek miktarlarda konmalı. Kıyma ve köfte gibi küçük porsiyonlar için dondurucu poşetleri ya da kapaklı saklama kapları kullanılabiliyor.

Marketten alınan etlerin şeffaf ambalajı nem ve buhar geçirdiği için, buzluğa koymadan önce üzerinin ayrıca sarılması gerekiyor.