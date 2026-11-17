Köftelerin Buzlukta Birbirine Yapışmasını Önleyen Streç Film Yöntemi
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Önceden hazırlanıp buzluğa atılan köfteler, donunca tek parça hâline gelebiliyor. Bunu önlemenin yolu, köfteleri dondurmadan önce basit bir hazırlık yapmak.
İşte detaylar...
Köftelerin arasına iki kat kağıt ya da streç film koyun.
Köfteleri bir öğünlük porsiyonlar hâlinde saklayın.
Donmuş köfteyi çözdürmeden de pişirebilirsiniz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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